إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".

وأضاف المسماري، بأن الجيش الليبي أصدر أوامر أيضا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، مؤكدا أن "قوات الجيش تتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة". وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش ستقتحم مدينة غريان، وسنواصل