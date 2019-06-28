سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
وأضاف المسماري، بأن الجيش الليبي أصدر أوامر أيضا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، مؤكدا أن "قوات الجيش تتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة". وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش ستقتحم مدينة غريان، وسنواصل
اقرأ المزيد
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

«بطيء».. البرهان يكشف سر إقالة النائب العام السوداني

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسوداني، إنهم جاهزون لتشكيل حكومة، إذا أرادت قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اختيار شخصيات الخكومة يتم بالتوافق بينهما، كاشفا خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، اليوم الجمعة، سر إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد، إذ أكد أن الإقالة جاءت بسبب "تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير"، كما أفصح عن كواليس ما دار في المبادرة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد.
الجزائر (1)

استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
السبسي (2)

الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
عادل-عبد-المهدي.jpg2

العراق يعرب عن أسفه لاقتحام سفارة البحرين في بغداد

أصدرت الحكومة العراقية بيانًا، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد جراء اقتحام السفارة البحرينية فى بغداد. وجاء فى البيان الذى أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية».
اقرأ المزيد من الأخبار
الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين-، إنه تم تدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدمت قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة. وذلك بعدما شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org