جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

جنوب إفريقيا و ناميبيا

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.

بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب أفريقيا أكثر من مرة، الأمر الذي لم يدم طويلا وكانت السيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى جنوب إفريقيا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف. في الشوط الثاني عانى منتخب ناميبيا من اللياقة البدنية، التي أعطت الفارق خلال المباراة لمنتخب