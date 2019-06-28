رياضة

جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
جنوب إفريقيا و ناميبيا
جنوب إفريقيا و ناميبيا
تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب أفريقيا أكثر من مرة، الأمر الذي لم يدم طويلا وكانت السيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى جنوب إفريقيا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف. في الشوط الثاني عانى منتخب ناميبيا من اللياقة البدنية، التي أعطت الفارق خلال المباراة لمنتخب
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الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

الأرجنتين تهزم فنزويلا وتواجه البرازيل بكوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الماراكانا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من الكوبا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المُقبل، سجل هدفي منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 ولو سيلسو في الدقيقة 74. راقصو التانجو بدأوا المباراة بشكل مختلف عن أي مباراة لهم في بطولة الكوبا، والأزمة التي كانوا يعانون منها في وسط الملعب وفقدان الكرة بشكل سريع تم معالجتها من جانب سكالوني، الأمر الذي منحهم الأفضلية طوال عمر اللقاء.
ايهاب لهيطة

إيهاب لهيطة يكشف مدة غياب "جنش" عن الملاعب

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة، لن يكمل مع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا، حيث قال لهيطة لـ "التحرير"، إن إصابة جنش تحتاج فترة تتراوح من 6 إلى 8 اشهر للعلاج من الإصابة التي لحقت بالحارس، ما يعني أنه لن يستطيع الاستمرار في معسكر المنتخب. وأثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة.
جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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منتخب-اوغندا‎ (1)

رئيس أوغندا لمنتخب بلاده: تأكدوا من جلب الكأس معكم

تمنى يوري موسيفيني رئيس أوغندا حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي:لم نخسر لقاء واحدا والأخلاق ليست كل شيء

لم يحدد أوليفير نيونجيكو، مدرب بوروندي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت، بكأس أمم إفريقيا 2019، وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سأبدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجريبية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات، ولم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".
منتخب-مدغشقر‎

مدرب مدغشقر: غينيا الأقوى وليس نيجيريا

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للقاء غينيا، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نستطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا، والمجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه، وسنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".
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