جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019
تحرير:أحمد سعيد
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
جنوب إفريقيا و ناميبيا
تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68.
ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب أفريقيا أكثر من مرة، الأمر الذي لم يدم طويلا وكانت السيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى جنوب إفريقيا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف.
في الشوط الثاني عانى منتخب ناميبيا من اللياقة البدنية، التي أعطت الفارق خلال المباراة لمنتخب
بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب أفريقيا أكثر من مرة، الأمر الذي لم يدم طويلا وكانت السيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى جنوب إفريقيا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف.
في الشوط الثاني عانى منتخب ناميبيا من اللياقة البدنية، التي أعطت الفارق خلال المباراة لمنتخب الأولاد الذين حاولوا قص شريط أهداف المباراة، وبالفعل الضغط استمر حتى تمكن بونجاني زونجو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة رأسية إثر ضربة ركنية فشل الحرس في الإمساك بها لتجد رأس لاعب جنوب إفريقيا وتسكن الشباك.
بهذه النتيجة حقق جنوب إفريقيا أول فوز له في البطولة ويرفع رصيده إلى3 نقاط، في المجموعة التي يتصدرها المغرب بـ6 نقاطـ وتمتلك كوت ديفوار 3 نقاط، وتتذيل ناميبيا بدون أي نقاط.