في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

شهدت مباريات اليوم السابع من بطولة كأس الأمم الإفريقية أحداثا مثيرة، بعد تعادل تونس للمرة الثانية، بينما ضمنت المغرب الصعود لدور الـ16 وتبحث جنوب إفريقيا عن أمل الصعود.
أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
تعادل ثان
للمرة الثانية على التوالي، سقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور
تعادل ثان
للمرة الثانية على التوالي، سقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة.
التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
المنتخب التونسي قدم أداء باهتا ولم يستطع لاعبوه تهديد مرمى منتخب مالي من خلال أي فرص حقيقية، لكي يستفيد منها مهاجموه وهبي خزري أو ياسين الخنيسي، المنتخب المالي قدم عرضا جيدا ولعب مباراة دفاعية في أغلب أوقاتها ونجح في خطف الهدف من ضربة ركنية أخطأ في تقديرها حارس مرمى المنتخب التونسي، ولم تفلح محاولات لاعبي تونس في الوصول إلى مرمى مالي باستثناء هدف التعادل الذي أحرزه وهبي خزري، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.
تأهل المغرب
ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بـ6 نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني.
المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، شهدت هدف اللقاء الوحيد، إذ مرر نور الدين أمرابط تمريرة ساحرة، وصلت ليوسف النصيري الذي سددها بدوره من لمسة واحدة ليعلن عن تقدم أسود أطلس.
في الشوط الثاني، لم يختلف الأمر كثيرًا، لكن طريقة اللعب بالنسبة لهيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، اعتمدت على الهجمات المرتدة في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، لكن الكرات لم تعرف طريقها إلى المرمى.
في المقابل لم ترق محاولات منتخب كوت ديفوار إلى الخطورة المطلوبة على مرمى المغرب طوال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز منتخب المغرب بهدف دون رد.
أمل الصعود
تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوز غالٍ على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68.
بدأت المباراة هجومية من جانب منتخب ناميبيا الذي هدد مرمى منتخب جنوب إفريقيا أكثر من مرة، الأمر الذي لم يدم طويلا وكانت السيطرة سلبية دون تهديد حقيقي على مرمى جنوب إفريقيا، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف.
في الشوط الثاني، عانى منتخب ناميبيا من اللياقة البدنية، التي أعطت الفارق خلال المباراة لمنتخب الأولاد الذين حاولوا قص شريط أهداف المباراة، وبالفعل الضغط استمر حتى تمكن بونجاني زونجو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة رأسية إثر ضربة ركنية فشل الحرس في الإمساك بها لتجد رأس لاعب جنوب إفريقيا وتسكن الشباك.
بهذه النتيجة حقق جنوب إفريقيا أول فوز له في البطولة، ورفع رصيده إلى3 نقاط، في المجموعة التي يتصدرها المغرب بـ6 نقاطـ وتمتلك كوت ديفوار 3 نقاط، وتتذيل ناميبيا بدون أي نقاط.