في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

شهدت مباريات اليوم السابع من بطولة كأس الأمم الإفريقية أحداثا مثيرة، بعد تعادل تونس للمرة الثانية، بينما ضمنت المغرب الصعود لدور الـ16 وتبحث جنوب إفريقيا عن أمل الصعود.

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

المغرب

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.

تعادل ثان للمرة الثانية على التوالي، سقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور