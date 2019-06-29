رياضة

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

إصابة خطيرة تعرض لها محمود «جنش» في وتر أكيليس تستلزم غيابه لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر، وهي ليست الأولى في ملاعبنا، فقد أصيب بها من قبل أحمد فتحي وجيلبرتو
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص
جنش
جنش
وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
المقدمة السابقة للتعرف على هذا الوتر كانت ضرورية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب، مساء الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد لمواجهة أوغندا بعد غد الأحد
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
جنوب إفريقيا و ناميبيا‎ (2)

جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

الأرجنتين تهزم فنزويلا وتواجه البرازيل بكوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الماراكانا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من الكوبا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المُقبل، سجل هدفي منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 ولو سيلسو في الدقيقة 74. راقصو التانجو بدأوا المباراة بشكل مختلف عن أي مباراة لهم في بطولة الكوبا، والأزمة التي كانوا يعانون منها في وسط الملعب وفقدان الكرة بشكل سريع تم معالجتها من جانب سكالوني، الأمر الذي منحهم الأفضلية طوال عمر اللقاء.
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جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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صدمة لجماهير الزمالك.. إصابة "جنش" في وتر "أكيليس"

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة. وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل.
جنش

إصابة "جنش" في مران المنتخب ونقله إلى المستشفى

علمت "التحرير"، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.
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المنتخب عن التأمين الخاص لصلاح: لا نفرق بين أحد

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، حقيقة ما تردد حول توفير تأمين خاص للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أثناء وجوده بمعسكر الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال مدير الفراعنة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «لا توجد ترتيبات خاصة للاعب بعينه بل الفريق والبعثة بأكملها في المعسكر، إجراءات التأمين على أعلى مستوى داخل فندق الإقامة وخارجه».
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