أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

إصابة خطيرة تعرض لها محمود «جنش» في وتر أكيليس تستلزم غيابه لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر، وهي ليست الأولى في ملاعبنا، فقد أصيب بها من قبل أحمد فتحي وجيلبرتو

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص

جنش

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».

المقدمة السابقة للتعرف على هذا الوتر كانت ضرورية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب، مساء الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد لمواجهة أوغندا بعد غد الأحد