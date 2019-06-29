أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

إصابة خطيرة تعرض لها محمود «جنش» في وتر أكيليس تستلزم غيابه لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر، وهي ليست الأولى في ملاعبنا، فقد أصيب بها من قبل أحمد فتحي وجيلبرتو
وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
المقدمة السابقة للتعرف على هذا الوتر كانت ضرورية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب، مساء الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد لمواجهة أوغندا بعد غد الأحد
المقدمة السابقة للتعرف على هذا الوتر كانت ضرورية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب، مساء الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد لمواجهة أوغندا بعد غد الأحد باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
الحارس تم نقله إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أثبتت إصابته الخطيرة، ليعلن بعدها إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن فترة العلاج تتراوح مدتها من 6 إلى 8 أشهر.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو وتر أكيليس؟ الإجابة ببساطة شديدة هو وتر يقع في مؤخرة الساق وتتصل به كل من العضلة الأخمصية والعضلة التوأمية الساقية (عضلة بطن الساق) وما يعرف بعضلة السمانة، ويعد أكبر وأقوى وتر في الجسم.
ويلعب هذا الوتر دورا هاما ورئيسيا، إذ يقوم بتحريك مشط القدم لأسفل ويساعد في قبض الساق إلى الفخذ، ومن ثم فهو وتر شديد الحساسية والصلابة أيضًا، وهو شبح يطارد الرياضيين بشكل عام عندما يتعرضون للإصابة به نظرا لخطورته وطول فترة العلاج منه حال الإصابة بقطع أو تمزق كلي في هذا الوتر.
الإصابة التي تلحق بالرياضيين ولاعبي الكرة بشكل خاص في وتر أكيليس ثلاثة أنواع:
النوع الأول هو التهاب وتر أكيليس
عبارة عن حدوث التهاب في ألياف الوتر العميقة ويشعر اللاعب بعدم الراحة عند المشي أو الجري، وعلاجه سهل وبسيط، إذ تزول الآلام من خلال الإسعافات الأولية عن طريق وضع ثلج على مكان الإصابة وربما يحتاج إلى وضع رباط ضاغط لحين زوال الألم مع تناول بعض المسكنات، بالإضافة إلى بعض التمارين الخفيفة وعلاج طبيعي.
النوع الثاني هو القطع الجزئي:
ويحدث نتيجة تمزق مفاجئ ناتج عن عدم القيام بالإحماء المناسب، خاصة حركات المرونة والإطالات ويعد هذا من أهم الأسباب، وهذه الحالة أقل خطورة من الإصابة بالقطع الكلي، إذ يحتاج العلاج إلى راحة تامة مع وضع كمادات الثلج، وتناول المسكنات وربما المضاد الحيوي، بخلاف وضع القدم في جبيرة لمدة شهر.
وقد يحتاج هذا النوع من الإصابة إلى التدخل الجراحي في حال إذا تعدت نسبة التمزق 50%، وبعد إزالة الجبيرة من القدم يحتاج المصاب إلى برنامج علاج طبيعي ثم يدخل مرحلة التأهيل.
النوع الثالث القطع (التمزق) الكامل:
قليل الحدوث بالنسبة للاعب الذي يتمتع بصحة جيدة، ولكن إذا حدث فإنها تحدث إعاقة وآلام شديدة، ويحدث هذا التمزق نتيجة انقباض شديد بطريقة مفاجئة لأخمص القدم، أو عند التعرض لضربة مباشرة على مكان الوتر.
وفي الغالب تحدث الإصابة وينتج عنها «فرقعة» فجأة، ويشعر اللاعب كما لو أن أحدًا قد اصطدم بقدمه من الخلف مع آلام حادة وعدم القدرة على الحركة ثم تورم سريع في مكان الإصابة وحولها، وتغيير لون المكان عند حدوث جرح في بعض الحالات.
علاج هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى التدخل الجراحي مباشرة لإعادة وصل الوتر، وتوضع القدم في جبيرة مع وجود فتحة فيها مكان الجراحة ثم يبدأ العلاج ببرنامج علاج طبيعي وتأهيل بعد إزالة الجبيرة ويستغرق من 6 أشهر إلى 8 أشهر للعودة إلى الملاعب بشكل طبيعي، مع ملاحظة ضرورة التأهيل بشكل جيد حتى لا يتكرر معاودة القطع في حال حدوث إهمال في عملية التأهيل.
إصابة جنش ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها نجوم الكرة في مصر فهناك أكثر من لاعب اصيب بها ابرزهم أحمد فتحي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الذي أصيب بها وعاد للملاعب أقوى مما كان عليه، إذ أصيب بهذه الإصابة يوم 23 إبريل عام 2008، وعاد بعدها للمشاركة في المباريات بعدما تغيب عن الملاعب لمدة 8 أشهر.
وهناك أيضًا الأنجولي جيلبرتو، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، أحد أبرز اللاعبين الذين نالتهم هذه الإصابة اللعينة في يناير 2006، وذلك خلال مشاركته في إحدى المباريات مع منتخب بلاده، غاب على إثرها عن القلعة الحمراء لمدة 9 أشهر، وعاد بعدها للمشاركة مع الأهلي وظهر بمستوى متميز للغاية، ثم تكررت إصابته وتسببت في اعتزاله كرة القدم بعد رحيله من الأهلي إلى ليرس البلجيكي.