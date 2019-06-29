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للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

تحرير:محمد عودة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
وقالت دينا خلال لقائها فى برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجى على، على إذاعة «نجوم FM»: «عمرو دياب لازم يتحب»، معددة طباعه الجيدة، التى جعلتها تشعر بالألفة معه، فعقبت: «هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعنى دائما للأمام، وأضاف لى الكثير وغير شخصيتى للأفضل».وتحرص
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هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

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عمرو دياب يخاطب «الأعلى للإعلام» لإغلاق هذه القنوات

تقدم المحامي الخاص بالفنان عمرو دياب، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد 5 قنوات فضائية لقيامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية لـ«الهضبة»، واستغلال صوره وتسمية القنوات على اسمه، وينفى المحامي أشرف عبد العزيز، علاقة «الهضبة» بأى من هذه القنوات، وجاء نص الشكوى كالتالي: «قد فوجئ الفنان عمرو دياب بوجود العديد من القنوات التي تحمل اسم وصورة (الهضبة) تطلق على نفسها قناة عمرو دياب (الهضبة)، وأن الفنان ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهذه القنوات».
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ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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