للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

تحرير:محمد عودة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

عمرو دياب ودينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.

وقالت دينا خلال لقائها فى برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجى على، على إذاعة «نجوم FM»: «عمرو دياب لازم يتحب»، معددة طباعه الجيدة، التى جعلتها تشعر بالألفة معه، فعقبت: «هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعنى دائما للأمام، وأضاف لى الكثير وغير شخصيتى للأفضل».وتحرص