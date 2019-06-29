تأخر قطار القاهرة - أسوان ساعتين بسبب عطل في الجرار

تحرير:عوض سليم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ ص

قطار - أرشيفية

تعرض جرار القطار رقم 89 مكيف أسوان - القاهرة لعطل مفاجئ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى توقفه لمدة ساعتين. فبعد دقائق من انطلاق القطار من محطة أسوان، توقف فى منطقة الأعقاب شمال مركز أسوان، إذ تعرض جرار القطار لعطل مفاجئ، مما اضطر مسئولى الصيانة بالسكة الحديد إلى الاستعانة بجرار بديل حتى يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة مرة أخرى، بعد توقف استمر لنحو ساعتين. وانتظمت باقى حركة القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، فى حين لجأت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى تسيير حركة قطارات أسوان - القاهرة فى الاتجاه الآخر بمنطقة العطل.

وفى الأخير، عادت حركة القطارات فى الاتجاهين إلى طبيعتها مرة أخرى. يذكر إن قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان كانت قد تمكنت، يوم السبت من الأسبوع الماضي، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار أسوان - القاهرة رقم 80، دون إصابات بين مستقلى القطار من الركاب. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة