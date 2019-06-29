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تأخر قطار القاهرة - أسوان ساعتين بسبب عطل في الجرار

تحرير:عوض سليم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ ص
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
تعرض جرار القطار رقم 89 مكيف أسوان - القاهرة لعطل مفاجئ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى توقفه لمدة ساعتين. فبعد دقائق من انطلاق القطار من محطة أسوان، توقف فى منطقة الأعقاب شمال مركز أسوان، إذ تعرض جرار القطار لعطل مفاجئ، مما اضطر مسئولى الصيانة بالسكة الحديد إلى الاستعانة بجرار بديل حتى يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة مرة أخرى، بعد توقف استمر لنحو ساعتين. وانتظمت باقى حركة القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، فى حين لجأت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى تسيير حركة قطارات أسوان - القاهرة فى الاتجاه الآخر بمنطقة العطل.
وفى الأخير، عادت حركة القطارات فى الاتجاهين إلى طبيعتها مرة أخرى. يذكر إن قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان كانت قد تمكنت، يوم السبت من الأسبوع  الماضي، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار أسوان - القاهرة رقم 80، دون إصابات بين مستقلى القطار من الركاب. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة
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السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

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وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

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الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.
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لو رايح تشجع.. اعرف مواعيد القطارات وأسعارها

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