بسبب جنش.. الطيب يفتح النار على مدرب حراس المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ ص

جنش

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعرض محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، لقطع في وتر أكيليس، خلال المران الجماعي الذي أقيم الجمعة على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر لها غدا الأحد، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأبدى الطيب اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي.

وكتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز ولفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».وواصل: «جنّش ضحية مين؟! تكرار إصابة حراس مرمى منتخب مصر مع نفس المدرب أمر يدعو للتدخل السريع.. من قبل أصيب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عواد.. إصابة واحدة متكررة في نفس المكان.. ولعب عصام الحضري