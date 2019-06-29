رياضة

بسبب جنش.. الطيب يفتح النار على مدرب حراس المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ ص
جنش
جنش
انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعرض محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، لقطع في وتر أكيليس، خلال المران الجماعي الذي أقيم الجمعة على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر لها غدا الأحد، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأبدى الطيب اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي.
وكتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز ولفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».وواصل: «جنّش ضحية مين؟! تكرار إصابة حراس مرمى منتخب مصر مع نفس المدرب أمر يدعو للتدخل السريع.. من قبل أصيب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عواد.. إصابة واحدة متكررة في نفس المكان.. ولعب عصام الحضري
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جنش

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
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في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
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جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
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أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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مدرب المنتخب السابق: حارس «وحيد» الأجهز نفسيا في مصر

يرى أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن ثلاثي حراسة منتخب الفراعنة المختارين لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود عبد الرحيم جنش (الزمالك)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، لديهم تقارب كبير في المستوى الفني بينهم. ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها على أرضها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل أمام نظيره منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.
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هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.
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كيتا: صلاح شقيقي.. وأعتبره قدوة لهذا السبب «فيديو»

تحدث نابي كيتا، نجم وسط منتخب غينيا، عن زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه قريب للغاية من الأخير الذي اعتبره شقيقه الصغير حينما انضم إلى الريدز في الصيف الماضي. ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني مساء اليوم الأحد، وديًا على ملعب "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتنافس مصر ضمن المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، فيما تلعب غينيا ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارها كلا من: نيجيريا، ومدغشقر، وبوروندي.
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