تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

تحرير:محمد عودة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص

تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».

وكشف آل الشيخ عن موعد طرح الألبوم، فقال: «موعدنا 4 أغسطس فى يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه، كنت مهتما بكل التفاصيل، وأكثر ما أتعبنى جنان عمرو مصطفى.. ربنا يتمم على خير.. أتحداكم»>وفى 14 يونيو، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية،