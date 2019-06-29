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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

تحرير:محمد عودة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».
وكشف آل الشيخ عن موعد طرح الألبوم، فقال: «موعدنا 4 أغسطس فى يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه، كنت مهتما بكل التفاصيل، وأكثر ما أتعبنى جنان عمرو مصطفى.. ربنا يتمم على خير.. أتحداكم»>وفى 14 يونيو، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية،
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عمرو دياب ودينا الشربيني 1

للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
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هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
تركي آل الشيخ

آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحية «الملك لير» في موسم جدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة تخص مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، حيث إنه من المقرر عرضها ضمن فعاليات «موسم جدة». وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أعاد تركي آل الشيخ نشر تغريدة نشرها حساب مبادرة «عيشها» على موقع «تويتر»، جاء فيها: «قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية "الملك لير" في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، 16- 18 يوليو، 09:30 م - 11:00 م».
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
تركي-آل-الشيخ

آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».
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