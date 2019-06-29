رياضة

تشيلي تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ ص
تشيلي
تشيلي
نجح منتخب تشيلي في التأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد تغلبه على كولومبيا بنتيجة 5 - 4، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما فجر السبت، على ملعب أرينا كورينثيانز، بالتعادل السلبي، وسيلاقي منتخب تشيلي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو، المقرر لها مساء اليوم، ويلتقيان في نصف النهائي فجر الخميس المقبل. بدأت المبارة بشكل حماسي، والالتحامات القوية كانت سيدة الموقف، وكان التهديد الأول من جانب المنتخب التشيلي، فى الدقيقة 12، عبر رأسية من تشارلز أرانجويز، لكن الحارس الكولومبي أوسبينا تألق وأبعد الكرة.
وتمكن التشيلي أرانجويز من تسجيل هدف في مرمى أوسبينا بالدقيقة 15، لكنه فرحته لم تكتمل بعدما ألغاه الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعي تسلل على أليكسيس سانشيز.ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، من حيث اندفاع الفريقين، لكن  كولومبيا بادر بالتهديد عبر تسديدة خاميس رودريجيز
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جنش (2)

بسبب جنش.. الطيب يفتح النار على مدرب حراس المنتخب

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعرض محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، لقطع في وتر أكيليس، خلال المران الجماعي الذي أقيم الجمعة على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر لها غدا الأحد، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأبدى الطيب اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي.
جنش

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
المغرب-و كوت ديفوار (3)

في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
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أوروجواي

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
ميسي (2)

في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
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