تشيلي تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ ص

تشيلي

نجح منتخب تشيلي في التأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد تغلبه على كولومبيا بنتيجة 5 - 4، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما فجر السبت، على ملعب أرينا كورينثيانز، بالتعادل السلبي، وسيلاقي منتخب تشيلي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو، المقرر لها مساء اليوم، ويلتقيان في نصف النهائي فجر الخميس المقبل. بدأت المبارة بشكل حماسي، والالتحامات القوية كانت سيدة الموقف، وكان التهديد الأول من جانب المنتخب التشيلي، فى الدقيقة 12، عبر رأسية من تشارلز أرانجويز، لكن الحارس الكولومبي أوسبينا تألق وأبعد الكرة.

وتمكن التشيلي أرانجويز من تسجيل هدف في مرمى أوسبينا بالدقيقة 15، لكنه فرحته لم تكتمل بعدما ألغاه الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعي تسلل على أليكسيس سانشيز.ولم يختلف الشوط الثاني عن الأول، من حيث اندفاع الفريقين، لكن كولومبيا بادر بالتهديد عبر تسديدة خاميس رودريجيز