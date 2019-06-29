ترامب لولي العهد السعودي: لقد قمت بعمل رائع

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ ص

لقاء ترامب وبن سلمان

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في قمة العشرين باليابان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان، مؤكدًا أن السعودية تبذل جهدًا كبيرًا في محاربة الإرهاب، وعقب بقوله: «إن العالم يقدر تلك المجهودات». وتابع ترامب، خلال اللقاء الثنائي مع ولي العهد السعودي في أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

وبحسب قناة «الحرة»، أشاد ترامب السبت بـ«العمل الرائع» الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجاهلا من جهة أخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وقال ترامب لـ«صديقه» بن سلمان: «لقد قمتَ بعمل رائع». وعند سؤاله مرارا عما إذا كان