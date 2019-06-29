أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

منظومة S-400

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.

وكان الرئيس التركي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة «S-400» الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» ألكسندر ميخييف، بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي «S-400» لتركيا في