أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد
تحرير:وكالات
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
منظومة S-400
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها.
وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
وكان الرئيس التركي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة «S-400» الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» ألكسندر ميخييف، بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي «S-400» لتركيا في
وكان الرئيس التركي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة «S-400» الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» ألكسندر ميخييف، بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي «S-400» لتركيا في يوليو المقبل، لافتا إلى أن عقد التوريد سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.
من ناحية أخرى، فإن التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400» خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.