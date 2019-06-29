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أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
منظومة S-400
منظومة S-400
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
وكان الرئيس التركي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة «S-400» الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» ألكسندر ميخييف، بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي «S-400» لتركيا في
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انقلاب أمهرة الفاشل يهز إثيوبيا.. اعتقالات وتغييرات بالجيش والمخابرات

سلسلة من التغييرات أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على مستوى القيادات في الجيش والمخابرات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في أمهرة، إذ قرر اليوم الجمعة، تعيين مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آد محمد، في منصب قائد الجيش، خلفا للجنرال الراحل سعري مكنن، الذي تعرض للاغتيال أثناء محاولة الانقلاب، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة أيضا، تصعيد دملاش جبر ميكائيل لتولي منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات في البلاد خلفا للجنرال آدم الذي أصبح رئيسا لهيئة أركان الجيش، كما أصدر أمرا بتعيين الجنرال مولا هيلي ماريام قائدا للقوات البرية بالجيش الإثيوبي.
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أكثر راحة وأقل اهتزازًا.. قطار صيني أسرع من الطائرة

كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي. وحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف. وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكلة الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية، حسب "سكاي نيوز عربية".
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توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
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قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

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ترامب يمازح الصحفية وزوجها

صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سارع ترامب بنفى الاتهام. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحفية إيه. جان كارول، صاحبة الـ75 عاما، وهى كاتبة عمود في مجلة «إيل» بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» إنها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر «بيرجدورف جودمان» في حي «آبر إيست سايد» الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
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البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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رئيسة «النواب الأمريكي» تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دخل أعضاء الكونجرس الأمريكي على خط الحرب مع إيران، من خلال تصريحات أطلقها الديمقراطيون تحذر منها وتدعو لخفض التصعيد، وأخرى للجمهوريين تنادي برد محسوب على إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار. نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دعت بلادها إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقالت بيلوسي، الديمقراطية، في بيان: «من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا، وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول، وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد».
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ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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