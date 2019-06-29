ضبط مخدرات بحوزة ضابط مع وفد البرازيل في قمة العشرين
تحرير:وكالات
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ ص
الرئيس البرازيلي خايير بولسونارو
ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط بالقوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان لها، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.
وأضافت الوزارة، أن الضابط تم توقيفه في الخامس والعشرين من يونيو الحالي، إثر الاشتباه في نقله موادا مخدرة، داخل مطار إشبيلية، مؤكدة أنه يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية.وأضافت أن سلطات الطيران فتحت تحقيقا أمنيا وعسكريا، من أجل تحديد ملابسات القضية.كما أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن الإجراءات التي تحول
وأضافت الوزارة، أن الضابط تم توقيفه في الخامس والعشرين من يونيو الحالي، إثر الاشتباه في نقله موادا مخدرة، داخل مطار إشبيلية، مؤكدة أنه يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية.
وأضافت أن سلطات الطيران فتحت تحقيقا أمنيا وعسكريا، من أجل تحديد ملابسات القضية.
كما أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن الإجراءات التي تحول دون القيام بهذه الأفعال، يجري اتخاذها على نحو دائم، لكن سيتم تشديدها، بالنظر إلى ما حصل في إشبيلية.
وسارع الرئيس البرازيلي إلى التفاعل مع القضية عبر موقع «تويتر»، وطلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الإسبانية.
وقال إن قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل وامرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية، «في حال ثبُت أن "المشتبه فيه" ارتكب الجريمة فعلا، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون».