ضبط مخدرات بحوزة ضابط مع وفد البرازيل في قمة العشرين

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ ص

الرئيس البرازيلي خايير بولسونارو

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط بالقوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان لها، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.

وأضافت الوزارة، أن الضابط تم توقيفه في الخامس والعشرين من يونيو الحالي، إثر الاشتباه في نقله موادا مخدرة، داخل مطار إشبيلية، مؤكدة أنه يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية.وأضافت أن سلطات الطيران فتحت تحقيقا أمنيا وعسكريا، من أجل تحديد ملابسات القضية.كما أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن الإجراءات التي تحول