ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ ص

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.

ففي الوقت الذي تتمسك فيه تركيا وتصر على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.وكان الرئيس التركي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة «S-400» الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي