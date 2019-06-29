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السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرين

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ ص
لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني
لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
وأوضح راضي أن الرئيس الأرجنتيني أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، معربا عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدما بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة.وتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين،
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-يلتقي-الأمير-محمد-بن-سلمان (2)

السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطار - أرشيفية

تأخر قطار القاهرة - أسوان ساعتين بسبب عطل في الجرار

تعرض جرار القطار رقم 89 مكيف أسوان - القاهرة لعطل مفاجئ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى توقفه لمدة ساعتين. فبعد دقائق من انطلاق القطار من محطة أسوان، توقف فى منطقة الأعقاب شمال مركز أسوان، إذ تعرض جرار القطار لعطل مفاجئ، مما اضطر مسئولى الصيانة بالسكة الحديد إلى الاستعانة بجرار بديل حتى يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة مرة أخرى، بعد توقف استمر لنحو ساعتين. وانتظمت باقى حركة القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، فى حين لجأت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى تسيير حركة قطارات أسوان - القاهرة فى الاتجاه الآخر بمنطقة العطل.
السيسي-يلتقي-ميركل-علي-هامش-قمة-اليابان

السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.
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القمة الصينية الإفريقية المصغرة

السيسي: حريصون على تعزيز تعاون الصين مع إفريقيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الجمعة، فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بالرئيس الصيني، ورئيس جنوب إفريقيا، والرئيس السنغالي، وسكرتير عام الأمم المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063.
القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة

السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
السيسي ورئيس جامبيا

السيسي لرئيس جامبيا: مستعدون لدعمكم في مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو، وذلك بمقر إقامته في مكة المكرمة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقتها جامبيا في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنوها باستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.
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