السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرين

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ ص

لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وأوضح راضي أن الرئيس الأرجنتيني أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، معربا عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدما بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة.وتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين،