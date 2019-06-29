ترامب يبدي رغبته في لقاء كيم على الحدود..وكوريا ترحب

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ ص

ترامب وكيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق السبت، بعد الانتهاء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية. وقال ترامب على «تويتر»: «أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود كي أصافحه فقط، وأقول له مرحبا».

وأضاف تراب: « إذا جاء إلى هناك سنرى بعضنا لمدة دقيقتين هذا كل ما نستطيعه، ولكن هذا سيكون أمرا طيبا». وتابع ترامب أنه وكيم «على وفاق بشكل جيد جدا». من جانبها، ردت كوريا الشمالية بأن اقتراح الرئيس الأمريكي «مثير للاهتمام جدا». ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية