«تهرُّب نجل صفوت الشريف والتخابر».. أبرز المحاكمات

سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس» وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان

تحرير:محمد رشدي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ ص

محكمة- أرشيفية

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عدداً من المحاكمات الهامة أبرزها سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، بالإضافة إلى محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب؛ حيث تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات ولسداد 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.

ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون