«تهرُّب نجل صفوت الشريف والتخابر».. أبرز المحاكمات

«تهرُّب نجل صفوت الشريف والتخابر».. أبرز المحاكمات
سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس» وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان
تحرير:محمد رشدي
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ ص
محكمة- أرشيفية
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عدداً من المحاكمات الهامة أبرزها سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، بالإضافة إلى محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب؛ حيث تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات ولسداد 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.
ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون
ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
التخابر مع حماس
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس».
تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس
كانت المحكمة قد عرضت خلال الجلسة الماضية أحراز القضية، وتضمنت المرفق رقم 1 مظروف ب/7، مرسل من نهي البشلاوي إلى خيرت الشاطر، لتحديد مقابلة مع وفد بنك طوكيو - متسوبيشي، والوفد مكون من مستر أوكا، مستر كمون مستشار تنفيذي، مستر حمادة مدير عام طوكيو دبي.
كما جاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب/8، رسالة موجهة إلى خيرت الشاطر بدعوة للإفطار مع رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للبترول، الذي يزور حاليا القاهرة، بحضور كل من المهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي للشركة وجيمس وات السفير البريطاني، على أن يكون الإفطار يوم الأحد 2 سبتمبر في الساعة 8 صباحا بمقر إقامة السفير بجاردن سيتي، "الراسل أمنية جملي"، مسئول شئون سياسية، السفارة البريطانية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر.
أفكار داعش
وفي نفس السياق، حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 29 يوليو المقبل لبدء محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.
كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي، وكيل أول النيابة، برئاسة شريف عون، رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.