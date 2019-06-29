جريمة

«تهرُّب نجل صفوت الشريف والتخابر».. أبرز المحاكمات

سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس» وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان
تحرير:محمد رشدي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عدداً من المحاكمات الهامة أبرزها سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، بالإضافة إلى محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب؛ حيث تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات ولسداد 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.
ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون
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حبس-كلابشات

حبس المحامي المتهم بتصوير السيدات بغرف نومهن بطائرة

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على النوافذ والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
طائرة-بدون-طيار

تعرف على عقوبة محامي بنها بعد تصويره غرف نوم السيدات بطائرة

سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة بنها في محافظة القليبوبية، عقب ضبط طائرة بها كاميرا تستخدم فى تصوير السيدات وهن نائمات ليلا عن طريق اقترابها من الشبابيك والبلكونات الخاصة، إذ استغل صاحبها ظروف ارتفاع درجات الحرارة واستمرار فتح الشبابيك أثناء النوم، وتبين للمواطنين أن وراء تلك الواقعة محام يبلغ من العمر 30 سنة، وهو من سكان المنطقة، وبانتقال ضباط مباحث القسم القى القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة وعقب التحقيق معه، أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
طعن-بالسكين

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
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«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
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قفص «اقتحام السجون» بلا «مرسي» لأول مرة منذ 65 شهر

لأول مرة منذ 65 شهرا بما يعادل 1950 يوما، يخلو اليوم قفص القضية المسماة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد وفاته الإثنين الماضي، نتيجة تعرضه لحالة إغماء خلال نظر قضية «التخابر»، إذ تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان في القضية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
محمد-مرسي (3)

«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.
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