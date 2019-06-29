رياضة

غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ ص
الكاميرون
الكاميرون
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.
ويحتضن استاد إسماعيلية قمة مباريات اليوم في المجموعة السادسة، عندما تواجه الكاميرون نظيرتها غانا في تمام الساعة 7:00 مساء، وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على غينيا بيساو 2-0، بينما تملك غانا في رصيدها نقطة واحدة بعد التعادل مع بنين 2-2. وتواجه المنتخبان 8 مرات
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تشيلي

تشيلي تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا

نجح منتخب تشيلي في التأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد تغلبه على كولومبيا بنتيجة 5 - 4، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما فجر السبت، على ملعب أرينا كورينثيانز، بالتعادل السلبي، وسيلاقي منتخب تشيلي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو، المقرر لها مساء اليوم، ويلتقيان في نصف النهائي فجر الخميس المقبل. بدأت المبارة بشكل حماسي، والالتحامات القوية كانت سيدة الموقف، وكان التهديد الأول من جانب المنتخب التشيلي، فى الدقيقة 12، عبر رأسية من تشارلز أرانجويز، لكن الحارس الكولومبي أوسبينا تألق وأبعد الكرة.
جنش (2)

بسبب جنش.. الطيب يفتح النار على مدرب حراس المنتخب

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعرض محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، لقطع في وتر أكيليس، خلال المران الجماعي الذي أقيم الجمعة على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر لها غدا الأحد، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأبدى الطيب اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي.
جنش

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
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غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
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الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
منتخب غانا

أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .
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ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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