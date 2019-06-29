غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ ص

الكاميرون

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.

ويحتضن استاد إسماعيلية قمة مباريات اليوم في المجموعة السادسة، عندما تواجه الكاميرون نظيرتها غانا في تمام الساعة 7:00 مساء، وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على غينيا بيساو 2-0، بينما تملك غانا في رصيدها نقطة واحدة بعد التعادل مع بنين 2-2. وتواجه المنتخبان 8 مرات

ويحتضن استاد إسماعيلية قمة مباريات اليوم في المجموعة السادسة، عندما تواجه الكاميرون نظيرتها غانا في تمام الساعة 7:00 مساء، وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على غينيا بيساو 2-0، بينما تملك غانا في رصيدها نقطة واحدة بعد التعادل مع بنين 2-2.



وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت غانا الانتصار في 3 مباريات مقابل فوزين للكاميرون وتعادلا في 3 لقاءات، وتواجها في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت الكاميرون في آخر مواجهتين في نصف نهائي نسختي 2017 و2008، وتعادلا في نسختي 2000 و1982.



وتختتم مباريات اليوم الساعة 10:00 مساء بمواجهة بنين لغينيا بيساو على استاد الإسماعيلية، وتواجها مرة واحدة من قبل وفازت غينيا بيساو بنتيجة 7-2 وديًا في عام 2001.