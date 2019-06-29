السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أشار ولي العهد السعودي إلى التقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادة وشعبا، في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.اقرأ أيضا| السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرينوأضاف راضي أن