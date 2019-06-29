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السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أشار ولي العهد السعودي إلى التقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادة وشعبا، في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.اقرأ أيضا| السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرينوأضاف راضي أن
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني

السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
قطار - أرشيفية

تأخر قطار القاهرة - أسوان ساعتين بسبب عطل في الجرار

تعرض جرار القطار رقم 89 مكيف أسوان - القاهرة لعطل مفاجئ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى توقفه لمدة ساعتين. فبعد دقائق من انطلاق القطار من محطة أسوان، توقف فى منطقة الأعقاب شمال مركز أسوان، إذ تعرض جرار القطار لعطل مفاجئ، مما اضطر مسئولى الصيانة بالسكة الحديد إلى الاستعانة بجرار بديل حتى يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة مرة أخرى، بعد توقف استمر لنحو ساعتين. وانتظمت باقى حركة القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، فى حين لجأت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى تسيير حركة قطارات أسوان - القاهرة فى الاتجاه الآخر بمنطقة العطل.
السيسي-يلتقي-ميركل-علي-هامش-قمة-اليابان

السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.
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الرئيس-البرازيلى-الجديد-جائير-بولسونارو

ضبط مخدرات بحوزة ضابط مع وفد البرازيل في قمة العشرين

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط بالقوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان لها، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.
السيسي-يلتقي-ميركل-علي-هامش-قمة-اليابان

السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
السيسى-وميركل

السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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