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السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
وأكد جوتيريش دور مصر المحوري في ‘فريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، أشار إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
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ضبط مخدرات بحوزة ضابط مع وفد البرازيل في قمة العشرين

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على ضابط بالقوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان لها، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.
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تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحضور وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء اليابان رحب بالسيسي في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.
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السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
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