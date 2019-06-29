السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.

وأكد جوتيريش دور مصر المحوري في ‘فريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، أشار إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية