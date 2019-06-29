صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

الصحف تناولت الاقتراح المشترك حول الأزمة السودانية الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.

وشددت سبع دول أوروبية هي النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، أمس، على الأهمية القصوى التي تعلقها على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران، كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل. وتحت عنوان "التصعيد الإيراني محور اهتمام الزعماء

وشددت سبع دول أوروبية هي النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، أمس، على الأهمية القصوى التي تعلقها على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران، كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل.



وتحت عنوان "التصعيد الإيراني محور اهتمام الزعماء في قمة العشرين"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن أعمال قمة "مجموعة العشرين" انطلقت أمس الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة 37 دولة ومنظمة، وشكلت قضية "الديمقراطيات الغربية" محل سجال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأراد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يضع المحادثات في مدينة أوساكا الساحلية تحت عنوان "الانسجام الجميل"، في إشارة إلى معنى كلمة "ريوا" اليابانية، اسم الحقبة الجديدة التي أطلقها الإمبراطور الجديد ناروهيتو. ويبدو أن ترامب تلقف الرسالة، وأطلق تصريحات تصالحية، وأظهر ودية كبيرة بعد سلسلة هجمات أطلقها مؤخرا.

وبشأن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، أكد ترامب أن "لا داعي للعجلة" في ما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.





وأوضحت صحيفة "البيان" أن قمة العشرين تفادت الملفات الخلافية في اليوم الأول من اجتماعاتها التي تعقد في أوساكا اليابانية، ورغم أن هذه الملفات لم تغب عن تصريحات القادة، مثل الأزمة مع إيران وقضية المناخ والحرب التجارية، فإن توافقات عدة من المرجح أن تتم خلال اللقاءات الثنائية التي يعقدها الزعماء بخصوص عدد من الملفات ذات الطابع الثنائي في العلاقات الدولية، كالخلاف الأمريكي التركي حول صفقة "إس 400" بين تركيا وروسيا، والرسوم التجارية بين أمريكا واليابان، فضلا عن مشاريع الطاقة بين روسيا وأوروبا.





وتحت عنوان "هوك: أي اعتداء إيراني سيواجَه بالقوة العسكرية"، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أن أي اعتداء إيراني سيواجه بقوة عسكرية، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا بشأن ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة، مبينا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وشدد هوك من لندن، حيث التقى مع رئيس المنظمة الدولية للملاحة البحرية، على أن ترامب كان واضحا بشأن ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المئة من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب للأسواق الآسيوية.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، أفادت "الاتحاد" أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، قال إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع ممثلي الحراك بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.



وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا، ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.

واقترحت مسودة الاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه ممثلو الحراك.



وأوضحت "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أشار، أمس الجمعة، إلى أنه "إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون"، بينما توصل المجلس العسكري مع وفد حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بدارفور، إلى تجديد الهدنة بين الطرفين، وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أمس، عن تظاهرات مليونية سلمية غدا الأحد، بينما حذر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، السلطات السودانية من قمعها.



وحول الأوضاع في اليمن وتحت عنوان "انتفاضة قبلية ضد الحوثي في صعدة"، ذكرت "البيان" أن صعدة، معقل الحوثيين، شهدت أمس مواجهات عنيفة بين قبائل بني خولي في مديرية منبه، والميليشيا الإيرانية، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، في وقت تمكنت فيه القوات المشتركة من استعادة السيطرة على التباب السود غرب مديرية مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، بينما تلتئم اللجنة المعنية بالإشراف على إعادة الانتشار في الحديدة هذا الأسبوع، بعد قرار الشرعية استئناف التواصل مع المبعوث الدولي مارتن جريفيث.





بينما تناولت "الخليج" إعلان الجيش الوطني اليمني أن قواته تمكنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني، مسندة بالمقاومة الشعبية، شنت، أمس الجمعة، هجوما عنيفا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة، كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.



"البيان" تناولت الشأن الفلسطيني تحت عنوان "مسيرات العودة في غزة تتحدى قمع الاحتلال"، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت 7 فلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات ضد مستوطنين، في وقت أصيب فيه 7 آخرون بالرصاص، وآخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في عدة مواقع شرق قطاع غزة.



وأبرزت "الخليج" إسقاط الجيش الليبي طائرة مسيرة تركية استهدفت مواقعه في محيط العاصمة طرابلس وذلك في وقت تخوض فيه وحداته معارك عنيفة لإكمال عملية تحرير المدينة من الميليشيات.



وأكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي، أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة، تشنان هجوما قويا في محور وادي ربيع جنوب المدينة.