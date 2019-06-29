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اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
محمد بن سلمان ولي عهد السعودية
محمد بن سلمان ولي عهد السعودية
تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
وأكد بن سلمان على ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيرا إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة
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بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
ترامب-.وكيم

ترامب يبدي رغبته في لقاء كيم على الحدود..وكوريا ترحب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق السبت، بعد الانتهاء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية. وقال ترامب على «تويتر»: «أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود كي أصافحه فقط، وأقول له مرحبا».
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
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السيسي يلتقي بن سلمان:أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد على مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، إذ أن التعاون والتنسيق بينهما دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
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خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
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غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.
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