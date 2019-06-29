اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

محمد بن سلمان ولي عهد السعودية

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.

وأكد بن سلمان على ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيرا إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي عهد السعودية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة