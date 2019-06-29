بيرو تصطدم بأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

أوروجواي

رغم التباين التام في طريق كل منهما إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، يدرك منتخب أوروجواي أنه لا مجال أمامه للتهاون، عندما يلتقي مع بيرو، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية للبطولة. وقدم كلا الفريقين مسيرة مختلفة تماما عن الآخر في الدور الأول بالبطولة الحالية، لكن المواجهة بينهما تبدو في غاية الصعوبة للدرجة التي يصعب التكهن بنتيجتها. وتصب العديد من الترشيحات في صالح منتخب أوروجواي بصفته الأكثر خبرة واكتمالا للصفوف إضافة إلى كونه توج 15 مرة سابقة بلقب البطولة، وهو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب.

لكن منتخب بيرو يمتلك من الحماس والإمكانيات ما يجعله ندا قويا لمنتخب أوروجواي في هذه المواجهة، ويضاعف من ثقة منتخب بيرو أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز بيرو 2-1 في تصفيات كأس العالم 2018، كما أن آخر 17 مباراة بين الفريقين شهدت كفة متساوية بفوز كل منهما 7 مرات، وتعادلا في 3 مباريات. وتعددت المواجهات

لكن منتخب بيرو يمتلك من الحماس والإمكانيات ما يجعله ندا قويا لمنتخب أوروجواي في هذه المواجهة، ويضاعف من ثقة منتخب بيرو أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز بيرو 2-1 في تصفيات كأس العالم 2018، كما أن آخر 17 مباراة بين الفريقين شهدت كفة متساوية بفوز كل منهما 7 مرات، وتعادلا في 3 مباريات.



وتعددت المواجهات بين المنتخبين في بطولات كوبا أمريكا، ويمتلك منتخب أوروجواي الأفضلية الواضحة في هذه المواجهات، إذ حقق الفوز في 12 من بين 20 مباراة سابقة جمعته بمنتخب بيرو على مدار البطولة، بينما كان الفوز لمنتخب بيرو في ست مباريات فقط وتعادل الفريقان في مباراتين.



ويخوض أوروجواي المباراة بكثير من الحذر أمام بيرو الذي سبق له تفجير عدة مفاجآت في بطولات كوبا أمريكا، منها نجاحه في الإطاحة بالسامبا من دور المجموعات في النسخة الماضية للبطولة عام 2016.

