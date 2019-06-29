رياضة

بيرو تصطدم بأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
أوروجواي
أوروجواي
رغم التباين التام في طريق كل منهما إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، يدرك منتخب أوروجواي أنه لا مجال أمامه للتهاون، عندما يلتقي مع بيرو، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية للبطولة. وقدم كلا الفريقين مسيرة مختلفة تماما عن الآخر في الدور الأول بالبطولة الحالية، لكن المواجهة بينهما تبدو في غاية الصعوبة للدرجة التي يصعب التكهن بنتيجتها. وتصب العديد من الترشيحات في صالح منتخب أوروجواي بصفته الأكثر خبرة واكتمالا للصفوف إضافة إلى كونه توج 15 مرة سابقة بلقب البطولة، وهو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب.
لكن منتخب بيرو يمتلك من الحماس والإمكانيات ما يجعله ندا قويا لمنتخب أوروجواي في هذه المواجهة، ويضاعف من ثقة منتخب بيرو أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز بيرو 2-1 في تصفيات كأس العالم 2018، كما أن آخر 17 مباراة بين الفريقين شهدت كفة متساوية بفوز كل منهما 7 مرات، وتعادلا في 3 مباريات. وتعددت المواجهات
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
كولومبيا

خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".
مؤتمر-ميدو‎ (5)

ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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أوروجواي

موسليرا: السيليستي حقق هدفه الأول في كوبا أمريكا

قال حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا، إن منتخب بلاده تمكن من التغلب على تشيلي، الذي حدد المركز الأول في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا، عندما قرر منتخب السيليستي اللعب بأسلوب أوروجواي في مباراة متكافئة للغاية بين الجانبين، وسجل إدينسون كافاني هدفًا في الدقيقة (82) ليمنح أوروجواي فوزا ثمينا (1-0) على تشيلي، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا، والفوز رفع رصيد المنتخب الأوروجوياني إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضرب موعدًا مع بيرو، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي.
أرجواي والإكوادور

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
نيمار -كافاني‎

إدينسون كافاني: نسعى لاستعادة لقب كوبا أمريكا

اعترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري، جعل الفوز عليه أكثر سهولة، وقال كافاني إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع الإكوادور في منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي، وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن، وكنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".
كوبا-أمريكا-2019 (1)

تاباريز: البطولات تقام لقياس من الأفضل

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه، وأوضح تاباريز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية، والبطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".
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