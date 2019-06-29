ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

ليونيل ميسي

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وقال ميسي عقب انتصار أمس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذه ليست أفضل نسخة لي في كوبا أمريكا، الملاعب في البطولة صعبة للغاية، لا تلائم لعب كرة قدم جيدة، حالتها سيئة للغاية". ويرى ميسي أن أفضل شيء قدمته الأرجنتين في مباراة أمس هي قدرتها على الضغط والاعتماد بكفاءة عالية على الهجمات المرتدة: "لم

وقال ميسي عقب انتصار أمس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذه ليست أفضل نسخة لي في كوبا أمريكا، الملاعب في البطولة صعبة للغاية، لا تلائم لعب كرة قدم جيدة، حالتها سيئة للغاية".



ويرى ميسي أن أفضل شيء قدمته الأرجنتين في مباراة أمس هي قدرتها على الضغط والاعتماد بكفاءة عالية على الهجمات المرتدة: "لم نترك أي مساحات في خط دفاعنا عندما بدأت فنزويلا البحث عن تسجيل هدف".



وتابع ميسي: "لعبنا بخطوط متقاربة وانتظرنا التحصل على الفرص للاعتماد على الهجمات المرتدة بصورة سريعة".



يذكر أن الأرجنتين ستواجه البرازيل فجر الأربعاء المقبل على ملعب مينيراو الذي شهد خسارة البرازيل بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في كأس العالم 2014.