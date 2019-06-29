حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

تحرير:وكالات ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال ترامب، للصحفيين: "لقائي مع الزعيم الصيني كان ممتازا وجيدا جدا، والمفاوضات تعود إلى المجرى الصحيح".ترامب يبدي رغبته في لقاء كيم على الحدودوكان شي جين بينج أعلن قبل انطلاق اللقاء أن التعاون بين البلدين أفضل من المواجهة، مشيرا إلى أن كل واحد من الطرفين سيستفيد من تطويره الثابت. ومن جانبه استبق ترامب