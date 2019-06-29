ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

الكاميرون

يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.

كما تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب أوروجواي، مع نظيره بيرو، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات بطولة كوبا أمريكا. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - كأس الأمم الإفريقية موريتانيا × أنجولا - في تمام الساعة 4.30 عصرًا - على bein max 1 وتايم سبورت التردد الأرضي الكاميرون ×