رياضة

ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
الكاميرون
الكاميرون
يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.
كما تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب أوروجواي، مع نظيره بيرو، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات بطولة كوبا أمريكا. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:   - كأس الأمم الإفريقية موريتانيا × أنجولا - في تمام الساعة 4.30 عصرًا - على bein max 1 وتايم سبورت التردد الأرضي الكاميرون ×
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
كولومبيا

خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".
مؤتمر-ميدو‎ (5)

ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الكاميرون -وغينيا بيساو

غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.
غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
باملاك- تيسيما (2)

الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
منتخب غانا

أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .
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