رياضة

رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
أدريان رابيو
أدريان رابيو
يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى قيام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالتفاوض مع رابيو وممثليه أمس الجمعة، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، مع التوقف فقط على بعض التفاصيل الصغيرة. ويبدو أن الطرفين أكملا بالفعل الاتفاق المتعلق بالبنود الأساسية، إذ سيوقع رابيو عقدًا مع يوفنتوس يمتد لأربعة
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أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".
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ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

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بوفون (4)

بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
كافاني‎

كافاني يرغب في الاستمرار لنهاية عقده مع سان جيرمان

ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني بالانتقال إلى العديد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المهاجم يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي في شهر يناير المقبل للانضمام إلى صفوفه بالمجان، وعن ذلك قال كافاني بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتبقى لي عام في عقدي الحالي مع باريس سان جيرمان، ورغبتي هي الاستمرار، أتطلع كثيرًا إلى هذا العام، ومن بعده سنبدأ في التفكير في الخطوة التالية".
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
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عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
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