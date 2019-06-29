رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

أدريان رابيو

يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى قيام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالتفاوض مع رابيو وممثليه أمس الجمعة، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، مع التوقف فقط على بعض التفاصيل الصغيرة. ويبدو أن الطرفين أكملا بالفعل الاتفاق المتعلق بالبنود الأساسية، إذ سيوقع رابيو عقدًا مع يوفنتوس يمتد لأربعة

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى قيام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالتفاوض مع رابيو وممثليه أمس الجمعة، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، مع التوقف فقط على بعض التفاصيل الصغيرة.



ويبدو أن الطرفين أكملا بالفعل الاتفاق المتعلق بالبنود الأساسية، إذ سيوقع رابيو عقدًا مع يوفنتوس يمتد لأربعة أعوام مقابل الحصول على 7 ملايين يورو سنويا، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم 1 يوليو المقبل.



يذكر أن رابيو توج خلال مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 5 مرات وبلقب كأس فرنسا 4 مرات ولقب كأس الرابطة الفرنسية 5 مرات، إضافة إلى لقب السوبر الفرنسي 4 مرات.