أزمة صدرية لطالبة ثانوي داخل اللجنة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

صورة أرشيفية

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع "، 18 عامًا، اليوم السبت، للإصابة بأزمة صدرية مفاجئة في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال