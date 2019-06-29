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أزمة صدرية لطالبة ثانوي داخل اللجنة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع "، 18 عامًا، اليوم السبت، للإصابة بأزمة صدرية مفاجئة في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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سيارة -اسعاف

لمبة تسقط على طالبة بكفر الشيخ.. وإصابتها في العين

شهدت إحدى لجان الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة الطالبة "آلاء إبراهيم أحمد"، 17 عامًا، في العين إثر سقوط لمبة داخل لجنة مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية عليها، أثناء أدائها الامتحان، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى دسوق العام . يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية، داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات.
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إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
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إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.
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الصحة: طالبة الثانوي تعرضت لآثار «ولادة كاذبة»

قال الدكتور خليل منصور مدير مستشفى قلين المركزى بمحافظة كفر الشيخ، إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وصلت الطالبة "دنيا عبد النبي عبد الغفار- 20 عاما- بالصف الثالث الثانوي" إلى استقبال المستشفى ليتم نقلها بعدها إلى قسم النساء والتوليد، وبتوقيع الدكتورة إيمان أبو سن إخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، الكشف الطبي عليها اتضح أنها تعانى من جميع أعراض الولادة وهو ما يسمى آثار الولادة الكاذبة، نتيجة تشابه الأعراض وكون الطالبة في حالة الحمل الأولى لها.
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