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هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

رسمت نتائج قمة العشرين في اليابان معالم المستقبل في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، بعد سلسلة من الجلسات التي جمعت أطراف تلك الأزمات لإيجاد حلول جذرية لها
تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
قمة العشرين
قمة العشرين
انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
وبخلاف الحرب التجارية، نجحت قمة العشرين في الجمع بين أطراف متعددة في ملفات مختلفة، وإن كانت لا تزال نتائج تلك اللقاءات غير نهائية.   قمة ترامب – شي يعد ملف الحرب التجارية هو الأكثر تحقيقًا للتقدم في قمة العشرين، حيث اختتم الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي قمتهما رفيعة المستوى في مجموعة العشرين
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بوتين (2)

بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
محمد-بن-سلمان

اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
ترامب-.وكيم

ترامب يبدي رغبته في لقاء كيم على الحدود..وكوريا ترحب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق السبت، بعد الانتهاء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية. وقال ترامب على «تويتر»: «أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود كي أصافحه فقط، وأقول له مرحبا».
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صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
محمد-بن-سلمان

اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
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