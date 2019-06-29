هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

رسمت نتائج قمة العشرين في اليابان معالم المستقبل في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، بعد سلسلة من الجلسات التي جمعت أطراف تلك الأزمات لإيجاد حلول جذرية لها
انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم.
وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
وبخلاف الحرب التجارية، نجحت قمة العشرين في الجمع بين أطراف متعددة في ملفات مختلفة، وإن كانت لا تزال نتائج تلك اللقاءات غير نهائية.
قمة ترامب – شي
يعد ملف الحرب التجارية هو الأكثر تحقيقًا للتقدم في قمة العشرين، حيث اختتم الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي قمتهما رفيعة المستوى في مجموعة العشرين
وبخلاف الحرب التجارية، نجحت قمة العشرين في الجمع بين أطراف متعددة في ملفات مختلفة، وإن كانت لا تزال نتائج تلك اللقاءات غير نهائية.
قمة ترامب – شي
يعد ملف الحرب التجارية هو الأكثر تحقيقًا للتقدم في قمة العشرين، حيث اختتم الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي قمتهما رفيعة المستوى في مجموعة العشرين بمدينة أوساكا باليابان، واستقر الجانبان على تأجيل التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
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وقال ترامب إن النتيجة "أفضل من المتوقع"، فيما أكدت الصين أن الولايات المتحدة وافقت على عدم فرض أي رسوم إضافية على سلعها، بما يعني إعطاء فرصة أكبر لعملية التفاوض بين الجانبين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعندما سئل عن المحادثات مع الرئيس الصيني، قال ترامب إنه كان "اجتماعًا جيدًا جدًا، وأفضل من المتوقع"، مؤكدًا أن الجانبين أصبحا على الطريق الصحيح في عملية التفاوض.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الزعيمين اتفقا على استئناف المفاوضات الاقتصادية والتجارية، كما تم تعطيل أي محاولات لفرض رسوم جمركية جديدة ضد البضائع الصينية.
ترامب – أردوغان
على هامش القمة، التقى أيضًا الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث مسألة شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، حيث أبلغ ترامب أردوغان أن شراء تركيا نظام دفاع صاروخي روسيا يعد "مشكلة".
وكرر ترامب موقفه الرافض للصفقة خلال محادثات اللقاء، مؤكدًا أن أنقرة ستُمنع من شراء طائرات F-35 المقاتلة، حال الاستمرار في الصفقة.
وقال ترامب: "إنها مشكلة، لا يوجد شك في ذلك"، غير أنه أكد أن تركيا لا تزال صديقة للولايات المتحدة وتجمعهما شراكة تجارية كبيرة منذ عقود طويلة.
ترامب – ابن سلمان
وعلى هامش القمة، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وجرت خلال اللقاء مجموعة من النقاشات المتعمقة حول ملفات مختلفة، أهمها الحفاظ على أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقال البيت الأبيض عبر حسابه على تويتر: "ناقش الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي كيفية العمل ضد التهديدات الإيرانية للحفاظ على استقرار سوق النفط الدولي".
ومن جانبه، أثنى ترامب على مجهودات محمد بن سلمان على مستوى تطوير البلاد وإحداث نقلة كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ترامب – بوتين
وخلافًا لما توقعته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، التي توقعت أن تتسبب الضغوط التي تمت ممارستها على ترامب في دفعه للتعامل بقوة أكبر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدت الجلسة بين الزعيمين ودية للغاية، حيث أثنى ترامب على أداء نظيره الروسي، مؤكدًا إمكانية توطيد التعاون بين البلدين في المستقبل.
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وأشاد الرئيس ترامب خلال اجتماع مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بنتائج اللقاء بين الجانبين، مؤكدًا أن الجلسة قد تسهم في مزيد من العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة وروسيا في الملفات المختلفة.