هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

رسمت نتائج قمة العشرين في اليابان معالم المستقبل في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، بعد سلسلة من الجلسات التي جمعت أطراف تلك الأزمات لإيجاد حلول جذرية لها

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

قمة العشرين

انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.

وبخلاف الحرب التجارية، نجحت قمة العشرين في الجمع بين أطراف متعددة في ملفات مختلفة، وإن كانت لا تزال نتائج تلك اللقاءات غير نهائية. قمة ترامب – شي يعد ملف الحرب التجارية هو الأكثر تحقيقًا للتقدم في قمة العشرين، حيث اختتم الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي قمتهما رفيعة المستوى في مجموعة العشرين