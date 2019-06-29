حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى بدائرة المركز. على الفور، انتقل الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة