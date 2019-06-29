5 قضايا على المائدة المصرية بقمة العشرين باليابان

أمن الخليج ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية والقضية الليبية من أبرز القضايا التي تناولتها مصر خلال قمة العشرين.. وتعاون مصري إيطالي في قضية ريجيني

تحرير:خالد وربي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

خمس قضايا محورية تناولتها مصر خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بمدينة أوساكا باليابان، في إطار علاقاتها الاستراتيجية التي تربطها ببعض الدول، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، فضلا عن حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التى تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التى تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

وعكست المناقشات المصرية السعودية تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع الملفات الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية، لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز

وعكست المناقشات المصرية السعودية تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع الملفات الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية، لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومى العربى، ويرتبط بالأمن القومى المصرى، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

القضية الليبية

تأتي القضية الليبية كأحد الملفات الشائكة والهامة التي توليها مصر اهتماما خاصا خلال قمة العشرين، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة، وذلك خلال لقاء الرئيس مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأعرب "جوتيريش" عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكداً دور مصر المحوري فى إفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.

وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي؛ أشار "جوتيريش" إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص التطلع لدفع التعاون والتكامل بين المنظمتين في إطار قيادة مصر لدفة العمل الإفريقي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أجندتي التنمية 2030 و2063، والتعامل مع تحديات السلم والأمن التي تجابهها القارة، وتعزيز جهود بناء السلام.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت سياسة مصر الخارجية في هذا الصدد التى تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها الشقيق ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، وقد تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء هذا الملف.

التباحث حول قضية ريجيني مع الجانب الإيطالي

شهدت المباحثات المصرية بقمة العشرين لقاء مع الجانب الإيطالي، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إيطاليا جيوسبي كونتي، حيث تناول معه عددا من الموضوعات الثنائية، خاصة آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني".

وجدد السيسي في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية، فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن التطلع للتوصل للعدالة والحقيقة في قضية ريجيني والتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

العلاقات مع ألمانيا ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية

التعاون مع ألمانيا ومصر كان من أهم اللقاءات التي تمت على هامش قمة العشرين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أِشاد الرئيس، خلال اللقاء، بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر، في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بإفريقيا.

وبدورها ثمَّنت المستشارة الألمانية الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، مشيدةً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والتطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وأكدت المستشارة «ميركل» حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، مشيدةً بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية.



كما تمت مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في إفريقيا، خاصةً في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب الجهود التي تبذلها ألمانيا لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ظل مبادرة شراكة إفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين منذ ذلك الحين.



كما تطرق اللقاء إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات الملف الليبي.

العلاقات المصرية الروسية

شهدت قمة العشرين لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، على هامش قمة مجموعة العشرين. وتناول اللقاء الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفِي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تناول اللقاء أيضا تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، خاصة المشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث تم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الإفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، سعياً نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية.