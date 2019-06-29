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5 قضايا على المائدة المصرية بقمة العشرين باليابان

أمن الخليج ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية والقضية الليبية من أبرز القضايا التي تناولتها مصر خلال قمة العشرين.. وتعاون مصري إيطالي في قضية ريجيني
تحرير:خالد وربي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة العشرين
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة العشرين
خمس قضايا محورية تناولتها مصر خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بمدينة أوساكا باليابان، في إطار علاقاتها الاستراتيجية التي تربطها ببعض الدول، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، فضلا عن حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التى تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التى تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
وعكست المناقشات المصرية السعودية تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع الملفات الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية، لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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السيسى-وميركل

السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محمد-معيط (2)

المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
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