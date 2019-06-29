رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على مواساة محمود عبد الرحيم «جنش» بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، ليخرج من حسابات خافيير أجيري في كأس الأمم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

محمود عبد الرحيم «جنش»

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على مواساة جنش، حيث نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، تجمعه بـ"جنش" معلقا عليها: "ستعود بخير قريبًا". كما كتب محمد النني، نجم المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "قدر الله وما

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على مواساة جنش، حيث نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، تجمعه بـ"جنش" معلقا عليها: "ستعود بخير قريبًا".



كما كتب محمد النني، نجم المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "قدر الله وما شاء فعل، واثق في عودتك أفضل مما كنت، كلنا معاك يا خير الأجناش. بنحبك يا جنش".



بينما كتب محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



وكتب شريف إكرامي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "إصابة محزنة جدا، ألف سلامة لجنش وبإذن الله تعود أقوى".



وكتب الأسطورة عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق: "سلامات يا جنش، قدر الله وما شاء فعل، ربنا شايل ليك الأحسن إن شاء الله".



من جانبه كتب محمد عواد، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيك يا حبيبي، وترجع أحسن من الأول إن شاء الله".



كما كتب الصقر أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق: "قدر الله وما شاء فعل، ألف سلامة عليك يا جنش، إن شاء الله ترجع في أسرع وقت، وأحسن مما كنت".



بينما كتب أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي: "ألف سلامة عليك يا أبو مالك، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول #سلامتك_يا_جنش".



وكتب وليد سليمان، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "ألف سلامة عليك يا جنش، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع أحسن من الأول".



وكتب عمرو السولية، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "ألف سلامة عليك يا جنش، إصابة فى توقيت صعب جدا، إن شاء الله هترجع أقوى من الأول".



من جانبه كتب مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



كما كتب علي غزال، نجم المنتخب الوطني: "الله يشفيك ويعافيك يا حبيبي"، وكتب محمد ناجي جدو، نجم الفراعنة السابق: "ألف سلامة يا جنش"، بينما كتب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر للمقاصة: "ربنا يشفيك يا أخويا، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



وكتب محمد إبراهيم، قائد نادي الزمالك: "لعله اختبار من الله، فأصبر وما صبرك إلا بالله، أعلم قوتك وصبرك وعزيمتك، بإذن الله تعود أفضل"، بينما كتب المحلل الرياضي هيثم فاروق: "جنش، شفاك الله وعافاك".



وكتب إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني السابق: "سلامات يا جنش، وبإذن الله ترجع أفضل من الأول، خسارة كبيرة لمنتخب مصر ولنادي الزمالك، بعد وصوله لأعلى مستوى".



كما كتب أيمن يونس، نجم الزمالك والفراعنة السابق: "ألف سلامة، عارف شعورك، عارف ألمك، عارف حزنك، عارف غضبك.. تقبل أمر الله، أنا عشت نفس اللحظة في بطولة 86 وأنا عمري 20 سنة، وبكيت كثيرًا، لكنها دايما مشيئة الله، والحمد لله على كل شيء".



من جانبه كتب المعلق أحمد الطيب: "جنش ضحية مين؟ تكرار إصابة حراس مرمى منتخب مصر مع نفس المدرب أمر يدعو للتدخل السريع، من قبل أصيب أحمد الشناوى ومحمد الشناوى وعواد، إصابة واحدة مكررة فى نفس المكان، ولعب الحضرى بالصدفة بسبب هذه الإصابات، والآن إصابة (جنش) تبعده عن تكملة مشواره مع المنتخب".



وواصل الطيب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ذنب جنش فى رقبة مين؟ رد يا بتاع المانشتات، تكرار القفز فوق الحواجز ولفترات طويلة فى (نهاية موسم طويل وشاق) أمر يدعو للدهشة والاستغراب.. قدر الله ما شاء فعل".

