حشيش وبندقية خرطوش.. سقوط "أبو زياد" ملك الكيف

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، في القبض على عاطل بحوزته سلاح خرطوش ونحو كيلو من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد ضبط المدعو "هاني. ا.ح" وشهرته "أبو زياد" 39 عامًا عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو كيلو جرام ومبلغ من المال.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات