إغماء طالب أزهري في امتحان «التوحيد» بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

صورة أرشيفية

تعرض طالب فى الصف الثالث الثانوى الأزهري بكفر الشيخ، اليوم السبت، للإصابة بحالة "إغماء" بشكل مفاجئ، في أثناء أداء امتحان مادة التوحيد للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية الأزهرية، داخل لجنة الامتحان بالمعهد الديني ببلطيم. واستدعى رئيس لجنة المراقبة بالمعهد الدينى ببلطيم، سيارة إسعاف إلى المدرسة لنقل الطالب، ويدعى "أحمد ياسر محمد- 18 عامًا"، وتم إسعافه داخل اللجنة بمعرفة طاقم سيارة الإسعاف، ليستكمل أداء امتحان مادة التوحيد عقب إفاقته والاطمئنان على حالته الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتي بدأت يوم 25 مايو الماضي وتستمر حتى اليوم 29 يونيو، إذ يؤدى 14 ألفا و200 طالب وطالبة الامتحانات بالثانوية الأزهرية في 37 لجنة على مستوى المحافظة. وشهدت