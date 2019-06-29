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إغماء طالب أزهري في امتحان «التوحيد» بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرض طالب فى الصف الثالث الثانوى الأزهري بكفر الشيخ، اليوم السبت، للإصابة بحالة "إغماء" بشكل مفاجئ، في أثناء أداء امتحان مادة التوحيد للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية الأزهرية، داخل لجنة الامتحان بالمعهد الديني ببلطيم. واستدعى رئيس لجنة المراقبة بالمعهد الدينى ببلطيم، سيارة إسعاف إلى المدرسة لنقل الطالب، ويدعى "أحمد ياسر محمد- 18 عامًا"، وتم إسعافه داخل اللجنة بمعرفة طاقم سيارة الإسعاف، ليستكمل أداء امتحان مادة التوحيد عقب إفاقته والاطمئنان على حالته الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتي بدأت يوم 25 مايو الماضي وتستمر حتى اليوم 29 يونيو، إذ يؤدى 14 ألفا و200 طالب وطالبة الامتحانات بالثانوية الأزهرية في 37 لجنة على مستوى المحافظة. وشهدت
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (2)

إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
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إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (1)

إغماء طالبين في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء"، و"التاريخ" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم السبت، استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. كما استقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب "حازم محمد الشورى" بلجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، مصابا بحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم.
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