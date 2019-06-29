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إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "تقوى. س. ص" 17 عاما، من مقر لجنة الثانوية بنات الجديدة إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بعد تعرضها لحالة إغماء.
واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
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وزير-المالية -محمد-معيط

هل يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بموازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 - ، وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا صحة لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة، وأنه تم زيادة مخصصات دعم التموين والخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنة بـ86 مليار جنيه في الموازنة الحالية، فضلا عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

ضيق تنفس لمراقبة وإغماء طالبة في امتحانات بني سويف

تعرضت مراقبة تدعى "وفاء. ص. ب" 54 عامًا، اليوم الأربعاء، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف الجديدة، للإصابة بضيق تنفس، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج، كما تعرضت طالبة بذات اللجنة تدعى "صفاء. ه. س" 17 عامًا، أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العملية إلى حالة إغماء، ونقلتها سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
سيارة -اسعاف

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الفيزياء في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، لحالة إغماء، اليوم السبت، خلال تأديتها امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية بمدينة الواسطي شمال المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة "مى. ع. ا" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة علاء توفيق بمركز الواسطى إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة إغماء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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