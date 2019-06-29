إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "تقوى. س. ص" 17 عاما، من مقر لجنة الثانوية بنات الجديدة إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بعد تعرضها لحالة إغماء.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان