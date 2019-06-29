ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

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أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".

وأضاف ترامب، أنه أجرى محادثات بناءة مع عدد من رجال الأعمال في اليابان وقادة بعض الدول على هامش قمة مجموعة العشرين حيث تم وضع العديد من الأفكار والتحديات في عدد من القضايا، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات ثنائية أيضا مع عدد من زعماء الدول مثل أستراليا واليابان والهند وألمانيا وروسيا والبرازيل بالإضافة إلى