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صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

الصحف أبرزت ترحيب ولي العهد السعودي باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في الرياض، وشدد الأمير بن سلمان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غازل الرئيس فلاديمير بوتين، وأطلق رسائل تهدئة نحو بكين عشية لقائه الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم. وتحدث ترامب مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية وخلالها أمس.  وتناولت صحيفة "عكاظ" ترحيب ولي العهد
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.
المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن استعداده للتفاوض مع المحتجين

أبدى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، استعداده للتفاوض مع المحتجين. وقال المجلس إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قدم الوسطاء، يوم الخميس، اقتراحا مشتركا للجانبين، بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة. واقترحت مسودة للاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.
احمد-المسماري (2)

إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

«بطيء».. البرهان يكشف سر إقالة النائب العام السوداني

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسوداني، إنهم جاهزون لتشكيل حكومة، إذا أرادت قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اختيار شخصيات الخكومة يتم بالتوافق بينهما، كاشفا خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، اليوم الجمعة، سر إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد، إذ أكد أن الإقالة جاءت بسبب "تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير"، كما أفصح عن كواليس ما دار في المبادرة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد.
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
تايمز-البيت-الأبيض-يستعد-لتصنيف-الاخوان-جماعة-ارهابية

إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
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