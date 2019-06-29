صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

الصحف أبرزت ترحيب ولي العهد السعودي باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في الرياض، وشدد الأمير بن سلمان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين
سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غازل الرئيس فلاديمير بوتين، وأطلق رسائل تهدئة نحو بكين عشية لقائه الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم. وتحدث ترامب مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية وخلالها أمس.
وتناولت صحيفة "عكاظ" ترحيب ولي العهد
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غازل الرئيس فلاديمير بوتين، وأطلق رسائل تهدئة نحو بكين عشية لقائه الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم. وتحدث ترامب مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية وخلالها أمس.
وتناولت صحيفة "عكاظ" ترحيب ولي العهد باستضافة قادة مجموعة العشرين العام القادم في الرياض، وشدد على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، مما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم.
وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا عقدوا أمس جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان (الاقتصاد الرقمي).
وشارك في الجلسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.
وتحت عنوان "لا اختراق في محادثات إنقاذ اتفاق إيران النووي"، أوضحت "الشرق الأوسط" أن المباحثات التي جرت، بين طهران والدول الكبرى في فيينا، أمس، فشلت في تحقيق اختراق كبير في جهود الإبقاء على الاتفاق النووي، وإبعاده عن حافة الهاوية، لـ"عدم قناعة طهران بتلبية طلبها بالسماح لها ببيع نفطها"، ورفض الولايات المتحدة مطالبات أوروبية بإنعاش المسار الدبلوماسي لحل الأزمة مع إيران عبر تخفيف العقوبات.
وأبلغ المبعوث الإيراني عباس عراقجي أطراف الاتفاق النووي في فيينا، أمس، مطلباً إيرانياً بشأن بيع النفط.
وذكرت صحيفة "الحياة" أن إيران تحدثت عن "تقدم غير كاف" في جهود لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعد اجتماع مع شركائها المتبقين في الاتفاق، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران.
ورعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اجتماعاً في فيينا لمندوبي الدول الخمس (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى إيران التي مثلها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، والذي حذّر من أن الاجتماع هو "فرصة أخيرة" لإنقاذ الاتفاق، فيما اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن اللقاء "سيحدد مصير" الاتفاق.
وتحت عنوان "أوروبا تغلي... حرارة قياسية وحرائق ووفيات"، كشفت "الشرق الأوسط" عن إعلان خدمات الطوارئ نتيجة موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح أوروبا لليوم الخامس على التوالي، أمس، نظراً لشدتها وحلولها أبكر من المعتاد.
ففي جنوب فرنسا، تجاوزت درجة الحرارة 45 درجة مئوية، وهي الأعلى في تاريخ البلاد. وخشية من تكرار ما حصل خلال موجة الحر عام 2003، التي قُتِل بسببها 15 ألف شخص، وضعت السلطات أربع إدارات في جنوب فرنسا لأول مرة في حالة التيقظ الحمراء، وهي الأشد قسوة، وتستدعي تعبئة خدمات الطوارئ وتعزيز التدابير الاحترازية مراعاة للأكثر ضعفاً.
وفي إسبانيا، حيث تتعدى درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أغلب الأيام، تُوفّي شاب في السابعة عشرة من عمره كان يحصد في الأندلس، جراء "ضربة شمس"، وفق السلطات. وفارق رجل يبلغ من العمر 93 عاماً الحياة، مساء أول من أمس، حينما كان يسير في وسط مدينة بلد الوليد (شمال إسبانيا)، وسبب الوفاة ضربة شمس.