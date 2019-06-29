صحف سعودية: ترامب يغازل بوتين.. وأوروبا تغلي

الصحف أبرزت ترحيب ولي العهد السعودي باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في الرياض، وشدد الأمير بن سلمان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

صحف سعودية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قمة العشرين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللقاءات التي عقدها في اليابان، كما تنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في "قمة العشرين" في أوساكا أمس، خطفت الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غازل الرئيس فلاديمير بوتين، وأطلق رسائل تهدئة نحو بكين عشية لقائه الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم. وتحدث ترامب مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية وخلالها أمس. وتناولت صحيفة "عكاظ" ترحيب ولي العهد