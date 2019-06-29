حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

الطلاق - صورة تعبيرية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأمم المتحدة يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق، كما أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم.وجاءت الدول الأعلى في معدلات