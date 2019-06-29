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حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
الطلاق - صورة تعبيرية
الطلاق - صورة تعبيرية
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأمم المتحدة يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق، كما أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم.وجاءت الدول الأعلى في معدلات
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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دار-الافتاء-المصرية

كيف نجحت دار الإفتاء فى جذب 8 ملايين فيسبوكى؟

احتلت السوشيال ميديا مساحة كبيرة للغاية من حياة معظم الأشخاص وخاصة فئة الشباب، كما تحولت خلال السنوات الماضية إلى أداة قوية فى التأثير على عقولهم من جانب بعض الجماعات المتطرفة، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى محاربة أفكار هذه الجماعات من خلال نفس الأداة ونجحت بالفعل فى جذب ملايين المتابعين لها، وأحدثت جدلا واسعا تمكنت من خلاله من تكوين رؤية واضحة عن الأفكار الخاطئة التى تسيطر على عقول الشباب وبدأت فى تصحيحها من خلال الرد على أسئلتهم اليومية، ونشر الفتاوى التى تخص حياتهم اليومية، ولم تقتصر على هذا بل تفاعلت مع أحداثهم اليومية مثل كأس الأمم الإفريقية.
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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
بورصة (2)

آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها؟ الإفتاء تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، فتوى توضح فيها حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، موضحة أن الأمر لا يجوز حتى لو كانت الحجة توزيعها حبوبا بشكل شهري دوري، لأن في ذلك مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، والتأخير يجوز في زكاة المال لا زكاة الفطر، التي يجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجها مالا، لأنه الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.
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