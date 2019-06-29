بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

بوتين

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.

وبشأن قضية تغير المناخ، قال بوتين إن جميع المشاركين أكدوا استعدادهم لتطبيق اتفاقية باريس لتغير المناخ، وهناك اتجاهات إيجابية نحو هذا الاتجاه، مضيفا أن الولايات المتحدة أبدت رغبتها في المساهمة في قضية تغير المناخ.وأضاف بوتين أن روسيا تعتزم تطبيق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتغير المناخ ، مشددا