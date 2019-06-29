سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات، في أماكن تمركز قريبة من اللجان. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (1)

السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
خلافات-زوجية-طلاق

حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (1)

أزمة صدرية لطالبة ثانوي داخل اللجنة بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع "، 18 عامًا، اليوم السبت، للإصابة بأزمة صدرية مفاجئة في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (1)

ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

ضيق تنفس لمراقبة وإغماء طالبة في امتحانات بني سويف

تعرضت مراقبة تدعى "وفاء. ص. ب" 54 عامًا، اليوم الأربعاء، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف الجديدة، للإصابة بضيق تنفس، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج، كما تعرضت طالبة بذات اللجنة تدعى "صفاء. ه. س" 17 عامًا، أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العملية إلى حالة إغماء، ونقلتها سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org