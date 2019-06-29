ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

أحمد حسام «ميدو»

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.

وكتب أحمد حسام «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "صديقي جنش، ستعود أقوى مما كنت، عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا". صديقي جنش ستعود أقوى مما كنت.. عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا! — Mido (@midoahm) June 29, 2019 يشار إلى أن