ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
أحمد حسام «ميدو»
حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة.
وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.
وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
وكتب أحمد حسام «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "صديقي جنش، ستعود أقوى مما كنت، عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا".
صديقي جنش ستعود أقوى مما كنت.. عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا!
— Mido (@midoahm) June 29, 2019
يشار إلى أن
وكتب أحمد حسام «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "صديقي جنش، ستعود أقوى مما كنت، عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا".
يشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك استقر على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الإصابة التي تعرض لها محمود جنش مع المنتخب.
تفكير المجلس جاء من كون الزمالك سيخوض الموسم الجديد من دوري وكأس وإفريقيا إلى جانب السوبر المصري والإفريقي بحارسين فقط، وهما عماد السيد وعمر صلاح، ومن الوارد إصابة أي منهما؛ لذلك لا بد من ضم حارس ثالث، علمًا بأن عمر صلاح سيقيد تحت السن لأنه مواليد 98 وما زال ناشئًا في النادي، ومن ثم لن يضطر الزمالك لرفع اسم جنش من قائمته.