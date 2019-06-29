رياضة

ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
وكتب أحمد حسام «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "صديقي جنش، ستعود أقوى مما كنت، عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا". صديقي جنش ستعود أقوى مما كنت.. عهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير أبدًا! — Mido (@midoahm) June 29, 2019 يشار إلى أن
اقرأ المزيد
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
كولومبيا

خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".
محمود-جنش

رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-جنش

رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
عبد-الله-السعيد (1)

عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
منتخب-غينيا (2)

مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
كأس-الأمم-الأفريقية

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org