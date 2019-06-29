جريمة

8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

ماطلها سنوات بإيعاز من والدته حتى لا يشترى سكنا منفصلا.. تأخر وعده 8 سنوات حتى فاض الكيل بزوجته التى يئست منه حتى بعدما اشترى الشقة بالفعل وقررت خلعه
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
شقة سكنية- أرشيفية
شقة سكنية- أرشيفية
شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
حديث الزوجة عن البدايات ووعود «ابن الذوات» يمكن أن يدفعك إلى ألا تصدق أن زوجها ميسور الحال، ابن الأسرة الثرية، تأخر عليها فى إتمام تجهيزات مسكن الزوجية شهرين أو عاما أو حتى عامين أو ثلاث سنوات، وإنما لمدة 8 سنوات كاملة وهو يؤجل تنفيذ وعده لها بشراء شقة الزوجية بدايةً، وتجهيزها لاحقًا، وكل
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جثة-فتاة

مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-فى-شقة

بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
محمد-رفض-طلب زوجته-فمزقت-جثته بعد 60 يوم-جواز (1)

رفضت معاشرته/ تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
محمد-بديع (2)

«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
ندم

زوجة تطلب خلعا: «بناكل اللحمة في السر خوفا من أمه»

دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، بطلقة بائنة بالخلع، لاستحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، كانت النهاية الطبيعية لمعلمة فى إحدى المدارس الخاصة، بعد أن باتت تكره زوجها، إذ تراه إمعة لوالدته، ليس قادرًا على استيعاب مسؤولية أسرة وحياة زوجية مشتركة، وذلك لتحكم حماتها فى كل ما يخصهما، وجعله يستجيب أو يرفض طلبات زوجته بناءً على رأيها وتحكمها، وتعاون حماتها فى الأمر شقيقتا زوجها، الذى نشأ ولدًا وحيدًا بين ثلاث نسوة، يتحكمن فى حياته، ويستولين على أمواله كذلك.
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