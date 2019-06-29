8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

ماطلها سنوات بإيعاز من والدته حتى لا يشترى سكنا منفصلا.. تأخر وعده 8 سنوات حتى فاض الكيل بزوجته التى يئست منه حتى بعدما اشترى الشقة بالفعل وقررت خلعه
شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
حديث الزوجة عن البدايات ووعود «ابن الذوات» يمكن أن يدفعك إلى ألا تصدق أن زوجها ميسور الحال، ابن الأسرة الثرية، تأخر عليها فى إتمام تجهيزات مسكن الزوجية شهرين أو عاما أو حتى عامين أو ثلاث سنوات، وإنما لمدة 8 سنوات كاملة وهو يؤجل تنفيذ وعده لها بشراء شقة الزوجية بدايةً، وتجهيزها لاحقًا، وكل
حديث الزوجة عن البدايات ووعود «ابن الذوات» يمكن أن يدفعك إلى ألا تصدق أن زوجها ميسور الحال، ابن الأسرة الثرية، تأخر عليها فى إتمام تجهيزات مسكن الزوجية شهرين أو عاما أو حتى عامين أو ثلاث سنوات، وإنما لمدة 8 سنوات كاملة وهو يؤجل تنفيذ وعده لها بشراء شقة الزوجية بدايةً، وتجهيزها لاحقًا، وكل هذا بوازع من والدته، فعلى الرغم من المستوى المادي والاجتماعي الراقي للأسرة، فإن والدة الزوج قررت لعب دور الحماة الشريرة بامتياز، كما تصفها زوجة نجلها.
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8 سنوات زواجا حولت موظفة البنك إلى أم عاملة تعاني ليلَ نهار للوفاء بالتزاماتها تجاه أسرتها، إذ صار لديها بيت وأولاد فى مرحلة التعليم الابتدائي، وتتفاقم تلك المعاناة مع إجبارها على العيش فى بيت حميها، الذى تحول إلى ما يشبه عيادة مفتوحة يخطوها كل غريب وقريب، لتشعر هى وأولادها وكأنهم يقيمون فى حجرة بفندق عام حقير، لا مجال فيه للسلامة ولا الخصوصية.
توضح صاحبة دعوى الخلع أنه بعد مرور العام الأول على زواجها، دعت زوجها إلى البدء فى تأسيس مسكن الزوجية، والبحث عن شقة، فالأموال موجودة وتكفى لشراء الشقة نقدًا وسداد ثمنها فى التو واللحظة، حتى إنها أيضًا مستعدة للمساهمة فى ثمنها، بحكم طبيعة عملها في وظيفة مرموقة ببنك، وأسرتها كذلك ميسورة الحال، واستجاب الزوج لطلب زوجته وبدأ يبحث عن شقة فى مجتمع سكني راق لينتقل إليها.
عقبت والدة الزوج على نبأ بدء نجلها فى البحث عن شقة بعبارات لوم وعتاب وإقصاء عن مسعى الزوجين، إذ أخذت تستكين مرة بعبارات مثل: «هنهون عليك يابني تسيبنا.. يا بنتى إحنا زعلناكِ فى حاجة.. مستعجلين على فراقنا ليه.. اصبروا علينا شوية مش هنعيش قد اللى عشناه»، وتارة أخرى توبخ نجلها: «مطمرش فيك تربيتي.. عايز تريح مراتك على حساب بعدك عني.. عارفة إن مليش خاطر عندك»، وعلى هذا المنوال تأخر عثور الزوج على شقة لأشهر طالت إلى عامين وثلاثة.
كلما احتدم الخلاف بين الزوجين، تنوعت حيل وحجج الزوج بين البحث عن شقة جيدة، والعثور على شقة لكن ذات عيوب، والاتفاق بالفعل على شراء شقة حسب زعمه لكن حدث خلاف منع إتمام شرائها، وتضمنت مبرراته لعدم إيجاد شقة انشغاله فى العمل وعدم تملكه وقتا كافيا للبحث، والخلافات مع السماسرة، ومشكلات داخل كومباوند كان يعتزم السكن فيه، وغيرها الكثير من الحجج التى تبرر تلكؤه فى إيجاد سكن لأسرته الصغيرة.
مماطلة الزوج جعلت زوجته تفضل اللجوء إلى شقة مفروشة، لحين إيجاد الشقة التمليك، أو حتى شراء أى شقة فى أى منطقة دون أدنى أحلامها وطموحاتها القديمة، فكل ما كانت تريده هو شقة مقفولة عليها وأطفالها، تشعرها بالخصوصية والأمان، خاصة في ما عانته فى بيت حميها من كثرة زيارات الغرباء إليهم، إذ إنها كانت كالمسجونة فى حجرة منزل حميها.
اتهمت الزوجة حمويها بممارسة الدجل، تحت شعار الروحانيات وقراءة الطالع والكف والعلاج بالقرآن، وأكدت تردد كثيرين عليهما للرقية الشرعية أو العلاج بالقرآن، أو الاطمئنان من مخاوف يعانونها، وكانا يخفيان الأمر عنها بتعجيل مواعيد زبائنهما صباحًا، مستغلين فرصة استمرار عملها حتى الساعة الخامسة مساءً، لكن هذا لم يكن يمنع زيارات طارئة لمجهولين، كانوا يدخلون المنزل ويخرجون منه دون أن تفهم هويتهم أو سبب زيارتهم.
ومع مرور السنوات وتهرب الزوج من إيجاد سكن مستقل للزوجة، بات الحموان يمارسان عملهما بـ«الروحانيات» دون خجل أو محاولة إخفائه عن زوجة ابنهما، وهو ما فاقم الخلافات بين الزوجين واستحكم إيجاد شقة يسكنان فيها، وبالفعل أخيرًا اشترى الزوج شقة فى تجمع سكني شهير، زارتها الزوجة عدة مرات، لكنها كانت تحتاج إلى "توضيبات"، ما جعل الزوج يستغرق قرابة العامين، مع احتمالات إطالة المدة لسنوات أخرى.
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خلافات الزوجة مع حمويها لإصرارها على الإقامة فى سكن منفصل، جعلتهما وكأنهما ينكلان بها بفتح المنزل طوال الوقت لزبائن الروحانيات، مع استمرار المضايقات وتشاحن الحماة مع الزوجة، وهو ما دفع الأخيرة إلى طلب الطلاق، وهجر مسكن الزوجية هى وأطفالها، إذ توجهت للإقامة بهم فى مسكن والدها، ورفض زوجها تطليقها على مدار عام كامل، لتقرر فى نهايته أن تشترى شقة تمليكا لنفسها، لكن مع إقامتها دعوى خلع ضد زوجها، الذى استمر فى وعوده لها بأنه أوشك على إنهاء شقته، لتؤكد الزوجة أنه حتى لو حضر إليها وسلمها مفتاح شقتهما للانتقال إليها فورًا، فإنها سترفض وتصر على خلعه.
وتهكمت الزوجة على حال زوجها وأسرته بعد الصبر عليهم لمدة 8 سنوات بقولها: «خليني أخلص بدل ما يعملولي عمل روحاني يقضى عليا وأنا عندي عيال عايزة أربيهم، مش عايزة أعرف الناس دي تاني».
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