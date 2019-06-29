8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

ماطلها سنوات بإيعاز من والدته حتى لا يشترى سكنا منفصلا.. تأخر وعده 8 سنوات حتى فاض الكيل بزوجته التى يئست منه حتى بعدما اشترى الشقة بالفعل وقررت خلعه

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

شقة سكنية- أرشيفية

شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.

حديث الزوجة عن البدايات ووعود «ابن الذوات» يمكن أن يدفعك إلى ألا تصدق أن زوجها ميسور الحال، ابن الأسرة الثرية، تأخر عليها فى إتمام تجهيزات مسكن الزوجية شهرين أو عاما أو حتى عامين أو ثلاث سنوات، وإنما لمدة 8 سنوات كاملة وهو يؤجل تنفيذ وعده لها بشراء شقة الزوجية بدايةً، وتجهيزها لاحقًا، وكل