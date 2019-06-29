إصابة طالبة بهبوط داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لهبوط حاد في الدورة الدموية في أثناء أداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة سمسطا جنوب غربى المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "همت. أ. م" 17 عاما من مقر لجنة مدرسة سمسطا الابتدائية بعد تعرضها لحالة هبوط حاد بالدورة الدموية خلال تأدية امتحان الجيولوجيا، إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان