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ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
وصرح ترامب بأنه لا يفكر في الانسحاب من المعاهدة الأمنية المبرمة بين بلاده واليابان، معتبرا في الوقت ذاته أنها اتفاقية "غير منصفة" حيث إنه وفقا للمعاهدة لا يتعين على اليابان مساعدة الولايات المتحدة على الإطلاق في حال تعرض الأخيرة لهجوم.وأشار إلى أنه أجرى مباحثات رائعة مع بوتين، مشددا على أنه لم يفز
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ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
لقاء ترامب وبن سلمان

ترامب لولي العهد السعودي: لقد قمت بعمل رائع

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في قمة العشرين باليابان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان، مؤكدًا أن السعودية تبذل جهدًا كبيرًا في محاربة الإرهاب، وعقب بقوله: «إن العالم يقدر تلك المجهودات». وتابع ترامب، خلال اللقاء الثنائي مع ولي العهد السعودي في أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
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الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (1)

السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
ترامب-وبوتن

ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب ”نعم، بالطبع سأفعل ذلك“. ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي، وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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