ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.

وصرح ترامب بأنه لا يفكر في الانسحاب من المعاهدة الأمنية المبرمة بين بلاده واليابان، معتبرا في الوقت ذاته أنها اتفاقية "غير منصفة" حيث إنه وفقا للمعاهدة لا يتعين على اليابان مساعدة الولايات المتحدة على الإطلاق في حال تعرض الأخيرة لهجوم.وأشار إلى أنه أجرى مباحثات رائعة مع بوتين، مشددا على أنه لم يفز