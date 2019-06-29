نجوم عن صورة الهضبة ودينا الشربيني: الله على جمالكم

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

عمرو دياب ودينا الشربيني

لاقت الصورة التي نشرها الفنان عمرو دياب، أمس على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» والتي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، بإسبانيا، رواجًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها «الهضبة» بنشر صورة له مع «الشربيني» وليست صورة مسربة لهما كالعادة، ولم تتوقف التعليقات فقط عند الجمهور، بل أخذ المشاهير والفنانون يعلقون عليها أيضا، حيث كتبت نداء شرارة: «الله على جمال الصورة، الله يهنيكم»، بينما كتبت عبير صبري: «بحبكم»، واكتفت غادة عادل وسامو زين بوضع قلوب على الصورة. وعلقت ياسمين نيازي: «بحبكم».

ومن المهنئين أيضًا الفنانة فيفي عبده، حيث قامت بوضع ورود وقلوب على صورة «الهضبة» و«الشربيني». كانت الفنانة دينا الشربيني قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها، وقالت دينا خلال لقائها فى برنامج «أسرار