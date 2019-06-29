إصابة طالبة بتشنجات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

صورة أرشيفية

تعرضت طالبة تدعى "إسراء. م. ع"، اليوم السبت، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة علي عبد الشكور الثانوية في مدينة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.

كما استقبل مستشفى كفر الشيخ العام طالبة تدعى "دنيا. ع. ف" 18 عاما، بلجنة مدرسة على عبد الشكور الثانوية، مصابة بسحجات وكدمات بالعين والجسم نتيجة تعرضها لحادث خلال الأيام القليلة الماضية بعد شعورها بألم في أثناء الامتحان، ليتم نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج