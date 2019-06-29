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إصابة طالبة بتشنجات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرضت طالبة تدعى "إسراء. م. ع"، اليوم السبت، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة علي عبد الشكور الثانوية في مدينة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
كما استقبل مستشفى كفر الشيخ العام طالبة تدعى "دنيا. ع. ف" 18 عاما، بلجنة مدرسة على عبد الشكور الثانوية، مصابة بسحجات وكدمات بالعين والجسم نتيجة تعرضها لحادث خلال الأيام القليلة الماضية بعد شعورها بألم في أثناء الامتحان، ليتم نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
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حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
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حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
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إصابة طالب بـ«نوبة صرع» في امتحان التفاضل بالدقهلية

دخل الطالب "محمد.ف" بلجنة مدرسة عمر بن خطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في نوبة صرع في المخ، وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة، في أثناء أداء امتحان مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطالب، وتحرر محضر بالواقعة وتبين أن كراسة إجابته بيضاء ولم يجب عن أي سؤال من الامتحان، كما شهدت المدارس تجمع أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم، ما تسبب في تكدس مروري بالشوارع.
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إصابة طالبة بتشنجات في الثانوية ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة تشنجات عصبية مفاجئة في أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. على الفور، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "هبة. ر. م" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس".
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إصابة طالبة بهبوط داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لهبوط حاد في الدورة الدموية في أثناء أداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة سمسطا جنوب غربى المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "همت. أ. م" 17 عاما من مقر لجنة مدرسة سمسطا الابتدائية بعد تعرضها لحالة هبوط حاد بالدورة الدموية خلال تأدية امتحان الجيولوجيا، إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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