ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقوم بمساعدة فنزويلا عن طريق المساعدات الإنسانية لأن الشعب الفنزويلي يتضور جوعا.ولفت ترامبإلى أنه إذا تم إبرام الصفقة التجارية الصحيحة بين واشنطن وبكين، فإن البلدين قد يصبحان شركاء استراتيجيين.وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن