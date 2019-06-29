خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

كولومبيا والأرجنتين

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".

وعلى الرغم من الخروج من البطولة، تطرق خاميس رودريجز إلى الأمور الإيجابية قائلًا: "بعد كل شيء حدث، أرى بأننا قدمنا كأسا مميزة، وودعنا البطولة دون التعرض لأي هزيمة". وأشاد خاميس بدورة الحياة الجديدة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش: "أعتقد أنه قدم أمورا جيدة معنا، أرى أنه يمتلك مجموعة شابة من اللاعبين،

وعلى الرغم من الخروج من البطولة، تطرق خاميس رودريجز إلى الأمور الإيجابية قائلًا: "بعد كل شيء حدث، أرى بأننا قدمنا كأسا مميزة، وودعنا البطولة دون التعرض لأي هزيمة".



وأشاد خاميس بدورة الحياة الجديدة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش: "أعتقد أنه قدم أمورا جيدة معنا، أرى أنه يمتلك مجموعة شابة من اللاعبين، وعلينا التطلع للأمام".



وأضاف النجم الكولومبي: "أرى بأننا قدمنا أمورا رائعة أكثر من السيئة، ولكن في النهاية، تأهلت تشيلي إلى نصف النهائي، وللوصول إلى تلك المرحلة، عليك التمتع بالحظ الذي لم نتمتع به اليوم".



يذكر أن تشيلي تنتظر في نصف النهائي مواجهة الفائز من مباراة اليوم التي ستجمع بين أوروجواي وبيرو.