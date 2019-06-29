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الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
وأكدت الوزارة على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو مسرطنة خاصة بفيروس سي أو أي عقار أخر، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة
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التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
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حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
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نقل الأعضاء - تعبيرية

زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
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«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
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كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
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