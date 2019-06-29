تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

فيسبوك

نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين. لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل. كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.

من خلال الدخول إلى صفحة شروط الخدمة المتاحة باللغة العربية؛ حسب لغة استخدام الموقع الخاص بك، من المفترض أن تجد خمسة أقسام رئيسية؛ الأول عن خدمات فيسبوك، والثاني عن سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم، والثالث عن التزاماتك تجاه فيسبوك ومعايير المجتمع. تحتوي صفحة شروط الخدمة،