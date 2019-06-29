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تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
فيسبوك
فيسبوك
نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين. لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل. كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.
من خلال الدخول إلى صفحة شروط الخدمة المتاحة باللغة العربية؛ حسب لغة استخدام الموقع الخاص بك، من المفترض أن تجد خمسة أقسام رئيسية؛ الأول عن خدمات فيسبوك، والثاني عن سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم، والثالث عن التزاماتك تجاه فيسبوك ومعايير المجتمع. تحتوي صفحة شروط الخدمة،
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جون-ايف-وتيم-كوك (1)

أسس شركته الجديدة.. صدمة لأبل برحيل مصمم هواتف آيفون

هل كان يتوقع «ستيف جوبز» مؤسس شركة أبل أحد أشهر العلامات التجارية حول العالم، أن شركته ستتلقى ضربات موجعة بهذا الشكل بعدما وصلت إلى قمة صناعة الإلكترونيات عالميًا ذات يوم، فها هي الآن تتراجع عن مراكز المقدمة، وتخسر بشكل متزايد محبيها، بل إنها تخسر بعض مؤسسيها الأوائل وأصحاب الفضل الكبير للنجاح الذي حققته الشركة على مدى أكثر من 3 عقود متتالية، واليوم تعرضت آبل لصدمة جديدة بعد إعلان (جوني إيف Jony Ive)، المصمم المسؤول عن التصاميم الرائدة والمميزة لأجهزة الشركة.
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واتساب يختبر ميزة مشاركة الحالة مع تطبيقات أخرى

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مايكروسوفت

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الفيسبوك والصحة العقلية

دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
الصحف-الورقية

ما مصير الصحف الورقية في ظل زيادة أسعارها؟

لا ينكر الكثير منا أن الصحافة الورقية تعاني الكثير من الأزمات، وتواجه انخافضًا حادًا في نسب المبيعات بل و تواجه اختفاء في كثير من الأحيان. تحكي أحدث إحصاءات الإيرادات قصصا مخيفة عن مستقبل الصحافة المطبوعة ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، حيث انخفضت إيرادات الإعلانات المباعة للجرائد المطبوعة بشكل حاد، خاصةً أعقاب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول؛ ما يعني أن الأمور سوف تزداد سوءًا بكثير عندما يضرب الركود المقبل، ما سيؤدي إلى إجبار العديد من الصحف على التوقف عن إصدار نسخها الورقية تمامًا، والاكتفاء بمواقعها الإلكترونية.
فيسبوك

دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
ليبرا

كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
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