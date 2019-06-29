تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة
تحرير:مي فؤاد
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
فيسبوك
نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين.
لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل.
كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.
من خلال الدخول إلى صفحة شروط الخدمة المتاحة باللغة العربية؛ حسب لغة استخدام الموقع الخاص بك، من المفترض أن تجد خمسة أقسام رئيسية؛ الأول عن خدمات فيسبوك، والثاني عن سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم، والثالث عن التزاماتك تجاه فيسبوك ومعايير المجتمع.
تحتوي صفحة شروط الخدمة،
من خلال الدخول إلى صفحة شروط الخدمة المتاحة باللغة العربية؛ حسب لغة استخدام الموقع الخاص بك، من المفترض أن تجد خمسة أقسام رئيسية؛ الأول عن خدمات فيسبوك، والثاني عن سياسة التعامل مع البيانات وخيارات الخصوصية المتاحة للمستخدم، والثالث عن التزاماتك تجاه فيسبوك ومعايير المجتمع.
تحتوي صفحة شروط الخدمة، على خدمات إضافية مثل حالات تعليق الحساب أو إزالته، والخامس يتضمن شروطا وسياسات أخرى قد تنطبق عليه مثل التعاملات المالية وسياسات الصفحات وعمليات الدفع وحتى المحتوى الموسيقي.
عند الدخول إلى كل قسم، سيعرض فيسبوك كل التفاصيل المتاحة بالأمثلة، مثل الصور المسموحة والممنوع نشرها، تقترح الشروط الجديدة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية لاستهداف الإعلانات.
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