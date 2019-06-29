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إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لسرقة سيارته بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشارين أيمن محمد، ومحمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة كل من "ي.ع.م"، و"ب.ج.ع"، و"خ.ع.ث"، و"و.ع.ث"، بالإعدام بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية بعد ارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه لسيارة ومحتوياتها تحت تهديد السلاح وقتل المواطن "سلامة.م.س" مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح آلي بطريق القنطرة الزقازيق، وذلك في القضية رقم 3287 جنايات القنطرة غرب لسنة 2012.
وتشير أوراق القضية إلى أنها ترجع إلى شهر يونيو 2012 عندما اتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات وقتل من يعترض طريقهم أو يقاومهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحا آليا عن طريق المتهم الأول، ثم توجه المتهمون إلى طريق القنطرة الزقازيق لتنفيذ جريمتهم، مستقلين سيارة ماركة شروكي بيضاء اللون، فشاهدوا السيارة
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثانوية-عامة‎ (6)

رضاء طلاب الثانوية عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

أبدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم السبت، سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، إذ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل وبه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز عالي، وهناك سؤال اثار جدلا بين الطلاب عن العولمة إذ طالب واضعو الامتحان، الطلاب التعليل حول تعمل العولمة علي توحيد الشعوب صح أم خطأ، لافتين إلى أن المدرسين أنفسهم اختلفوا حول الإجابة على السؤال لاحتماله إجابتين مختلفتين، مؤكدين أن الامتحان لم يخرج عن المراجعة النهائية التي قدمتها قناة مصر التعليمية، أمس الجمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
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تصادم

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

عبور 173 سفينة خلال 3 أيام في قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيًا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن. كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن كما أعرب مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري".
فتاة-الإسكندرية

شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
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