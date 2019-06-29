إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لسرقة سيارته بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

صورة أرشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشارين أيمن محمد، ومحمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة كل من "ي.ع.م"، و"ب.ج.ع"، و"خ.ع.ث"، و"و.ع.ث"، بالإعدام بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية بعد ارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه لسيارة ومحتوياتها تحت تهديد السلاح وقتل المواطن "سلامة.م.س" مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح آلي بطريق القنطرة الزقازيق، وذلك في القضية رقم 3287 جنايات القنطرة غرب لسنة 2012.

وتشير أوراق القضية إلى أنها ترجع إلى شهر يونيو 2012 عندما اتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات وقتل من يعترض طريقهم أو يقاومهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحا آليا عن طريق المتهم الأول، ثم توجه المتهمون إلى طريق القنطرة الزقازيق لتنفيذ جريمتهم، مستقلين سيارة ماركة شروكي بيضاء اللون، فشاهدوا السيارة